Đề xuất bỏ quy định thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm

13-08-2025 - 11:50 AM | Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện quy định về sàng lọc viên chức theo hướng không quy định cho thôi việc gắn với điều kiện không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10).

Nhiều quy định về quản lý viên chức được Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi.

Dự thảo Luật thể chế các chủ trương của Đảng trong việc khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và xã hội.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy định về sàng lọc viên chức theo hướng không quy định cho thôi việc gắn với điều kiện không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp. Đồng thời, tạo cơ chế cạnh tranh trong nội tại, thúc đẩy đội ngũ viên chức không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm.

Liên quan đến vấn đề đánh giá viên chức, Bộ Nội vụ lưu ý, việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều; nội dung đánh giá phải được định lượng trên cơ sở các tiêu chí gắn với kết quả, sản phẩm của từng vị trí việc làm; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; gắn với chế độ tiền lương, thưởng và chế độ, chính sách khác...

Dự thảo Luật quy định kết quả xếp loại chất lượng phải được thông báo đến cá nhân viên chức, công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được lưu vào hồ sơ viên chức.

Sau đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hằng năm, cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc bố trí vào vị trí việc làm cao hơn; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo quy định.

Với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc.

Cũng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, viên chức bị buộc thôi việc ; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định đến mức phải cho thôi việc, sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) cũng bổ sung nội dung quy định để phù hợp với thực tiễn, gồm: Bổ sung quyền của viên chức được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; được quyền ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc.

