Đề xuất bổ sung quy định trạm sạc xe điện trong chung cư

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi văn bản góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư, trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt trạm và trụ sạc xe điện tăng nhanh nhưng quy định hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống.

Theo Sở Xây dựng, việc thiết kế chung cư hiện được áp dụng theo QCVN 04:2021/BXD, tuy nhiên bộ quy chuẩn này chưa có định nghĩa cụ thể về trạm sạc xe điện. Các nội dung quan trọng như vị trí bố trí trong tầng hầm, yêu cầu thông gió - thoát khói, khoảng cách an toàn với xe dùng nhiên liệu xăng dầu, số lượng trụ sạc hay tiêu chuẩn dây dẫn đều chưa được quy định rõ ràng.

Quy chuẩn chỉ nêu chung về khu vực để xe, chưa xác định vị trí, số lượng trạm, trụ sạc. Ngoài ra, chưa có tiêu chuẩn PCCC riêng cho thiết bị sạc và xe điện đặt trong nhà chung cư, đặc biệt với pin lithium-ion ở tầng hầm kín. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp khó khi thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình hoặc xử lý đề xuất lắp đặt thêm trụ sạc tại chung cư hiện hữu.

Một điểm sạc xe điện. Ảnh minh họa: Uyên Phương

Để hoàn thiện hành lang pháp lý, TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế đang được nhiều nước áp dụng như IEC 61851, IEC 62196, NFPA 70. Đồng thời, cần ban hành tiêu chuẩn riêng cho trạm, trụ sạc trong mọi loại công trình, thay vì chỉ đề cập chung ở khu vực để xe như hiện nay.

Sở Xây dựng cũng đề xuất bổ sung vào quy chế quản lý sử dụng chung cư các quy định về sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong tòa nhà - bao gồm việc lắp đặt trạm sạc - nhằm hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân.

Không chỉ dừng lại ở nhà chung cư, TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xây mới hoặc bổ sung trạm sạc tại các công trình khác, liên quan đến mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch và yêu cầu an toàn kỹ thuật.

Về mặt pháp lý, Sở đề xuất sửa Luật Xây dựng theo hướng miễn giấy phép đối với hạng mục trạm sạc, nếu được xem như thiết bị lắp đặt bên trong công trình và không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, công năng, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về PCCC và môi trường.