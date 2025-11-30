Dự án 1.300 tỉ đồng nguy cơ chậm do "vướng" hơn 50 hộ dân ở Quảng Trị

Cầu Nhật Lệ 3 cơ bản đã hoàn thành

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 - được xem là công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển khu vực TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Hới. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, sớm hơn kế hoạch ban đầu 10 tháng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó riêng cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 561m, mặt cầu rộng 23,5 m; tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Dù phần cầu đã cơ bản hoàn thành chỉ còn vài hạng mục phụ trợ, nhưng hai tuyến đường dẫn vẫn dở dang vì thiếu mặt bằng sạch.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, tại phường Đồng Hới vẫn còn hơn 2,6 ha chưa thể hoàn tất hồ sơ bồi thường, liên quan 50 hộ dân và 4 tổ chức. Vướng mắc phát sinh từ tranh chấp ranh giới, yêu cầu đo đạc lại, đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đến bất đồng về nguồn gốc đất.

Phần cầu bắc qua sông Nhật Lệ cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục phụ.

Đường hai đầu cầu, đặc biệt phía phường Đồng Hới đang vướng mặt bằng

Trong khu tái định cư Bảo Ninh, 6 trường hợp đang được vận động trong thời hạn 60 ngày; riêng 2 hộ có trang trại xây dựng trên đất bị xác định lấn chiếm nên không được bồi thường tài sản, dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 88%. Nhà thầu đã hoàn thiện hạ bộ cầu, lắp vòm thép, cáp treo, lan can và đang thi công thượng bộ, hệ thống chiếu sáng. Tuy vậy, nhiều đoạn đường dẫn vẫn để trống vì chưa có mặt bằng, khiến công trình không thể triển khai đồng bộ.

Tổng vốn giải ngân đã đạt 80%, nhưng kế hoạch vốn năm 2025 mới đạt hơn 16%, do nhiều hạng mục không thể thi công khi bồi thường - hỗ trợ chưa xong và một số phương án phải điều chỉnh theo kiến nghị của người dân.

UBND phường Đồng Hới và các ban quản lý dự án đang tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ và hoàn thiện thủ tục. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu công khai phương án bồi thường cho các hộ có đất ở trong tháng 11-2025; đồng thời chuẩn bị phương án bảo vệ thi công với trường hợp không hợp tác.

Theo ghi nhận, công nhân vẫn thi công trên cầu Nhật Lệ 3, nhưng đường dẫn phía phường Đồng Hới chưa thể triển khai. Nếu công tác giải phóng mặt bằng không có chuyển biến, mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2025 đối diện nguy cơ khó đạt như yêu cầu đặt ra.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2026 và nhà thầu thi công đã cam kết hoàn thành trong vòng 41 tháng.



