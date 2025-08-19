Đề xuất dùng xăng E10 từ 1-1-2026, xóa hoàn toàn xăng khoáng RON 95

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.



Một số cửa hàng bắt đầu bán thí điểm xăng E10 từ 1-8-2025



Theo dự thảo, xăng sinh học là các loại xăng E10, E15 và các loại xăng được pha chế, phối trộn giữa ethanol nhiên liệu vào xăng khoáng theo các tỉ lệ khác nhau.

Theo đó, dự thảo quy định, kể từ ngày 1-1-2026, xăng sinh học được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Từ ngày 1-1-2031, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỉ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển phương tiện cơ giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.

Từ 1-1-2031, cả nước thay thế xăng E10, chuyển sang dùng xăng E15

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học.

Từ ngày 1-8 vừa qua, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã bán xăng E10 thí điểm ở TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, cho biết theo kế hoạch, từ 1-1-2026, khi xăng E10 được bán đại trà, sẽ không còn xăng khoáng thông thường, kể cả xăng RON 95-V. Điều đó có nghĩa tất cả các loại xăng bán phục vụ cho phương tiện giao thông đều là xăng E10.

Về cơ chế giá, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét và trình Chính phủ, Quốc hội giảm thuế môi trường với mặt hàng xăng sinh học, cân nhắc dựa trên lợi ích của nhiên liệu này tới môi trường, giảm phát thải nhà kính.

Trước mắt, ông Đào Duy Anh mong muốn người dân yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học bởi chất lượng đã được kiểm chứng, kiểm nghiệm trước khi bán ra thị trường.

Thực tế, xăng E5-RON92 được thí điểm, sau đó sử dụng đại trà trên toàn quốc từ năm 2014 đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào của người tiêu dùng về ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hoạt động hay tuổi thọ của động cơ. Các báo cáo chưa ghi nhận vụ việc nào có bằng chứng cho thấy pha ethanol gây ảnh hưởng tiêu cực tới động cơ.