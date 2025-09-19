Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất mới liên quan tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

19-09-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội).

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025.

Đề xuất mới liên quan tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội- Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, đoạn trên địa bàn Thủ đô (ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND, dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư; Dự án được triển khai tại huyện Gia Lâm với tổng mức đầu tư hơn 6.420 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh: Tên dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Thuận An, xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) và địa phận phường Từ Sơn, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh” do UBND xã Phù Đổng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 7.457 tỷ đồng; Dự án được thực hiện tại các xã Thuận An, xã Phù Đổng, (Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Đối với dự án thành phần 2 :

Theo Nghị quyết 428/NQ-HĐND, dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư, thực hiện tại huyện Đông Anh với tổng mức hơn 7.619 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh: Tên dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Đông Anh, Thư Lâm (thành phố Hà Nội) do UBND xã Đông Anh làm chủ đầu tư. Dự án được tại các xã Đông Anh, Thư Lâm thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 8.656 tỷ đồng.

Các nội dung khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025 của HĐND thành phố Hà Nội

Dự kiến, tờ trình trên sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 23/9.

Thông tin mới nhất về dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình hình thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Tình hình thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam Nổi bật

Từ 22/9, hàng trăm cán bộ, người lao động Hải Phòng sẽ được hưởng 1 tiện ích chưa từng có với giá siêu rẻ

Từ 22/9, hàng trăm cán bộ, người lao động Hải Phòng sẽ được hưởng 1 tiện ích chưa từng có với giá siêu rẻ Nổi bật

Chỉ đạo mới của TPHCM về dự án đường liên phường hơn 3.500 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc

Chỉ đạo mới của TPHCM về dự án đường liên phường hơn 3.500 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc

08:27 , 19/09/2025
Dubai muốn làm một sự kiện thu hút hàng trăm triệu USD vào Việt Nam, quy tụ hàng nghìn DN thế giới

Dubai muốn làm một sự kiện thu hút hàng trăm triệu USD vào Việt Nam, quy tụ hàng nghìn DN thế giới

07:57 , 19/09/2025
Nhà máy tỷ USD đầu tiên tại TPHCM sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Nhà máy tỷ USD đầu tiên tại TPHCM sử dụng 100% năng lượng tái tạo

07:21 , 19/09/2025
Khi nào trung tâm thương mại hạng nhất quy mô 13ha, ngay cạnh Hà Nội mở cửa đón khách?

Khi nào trung tâm thương mại hạng nhất quy mô 13ha, ngay cạnh Hà Nội mở cửa đón khách?

07:20 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên