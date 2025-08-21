Đề xuất mới về tiêu chuẩn khí thải ô tô

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Nếu dự thảo này được thông qua sẽ bãi bỏ Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Đồng thời, các xe ô tô đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực thì được tiếp tục lưu hành đến kỳ đăng kiểm kế tiếp mới phải áp dụng theo lộ trình về khí thải quy định tại Quyết định này.

Dự thảo đưa ra lộ trình mới về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải ô tô lưu thông trên đường bộ, trong đó ưu tiên triển khai trước tại những khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng như Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 áp dụng Mức 2 từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 áp dụng Mức 3 từ ngày 1/1/2026.

Riêng với đối với xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM sản xuất từ năm 2017 áp dụng Mức 4 từ ngày 1/1/2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 từ ngày 1/1/2026 và Mức 5 từ ngày 1/1/2030.

Đối với xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Từ ngày 1/1/2030, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, đang có xu hướng gia tăng.

Ô nhiễm bụi, nhất là bụi mịn PM2.5, được xem là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. Một trong những nguyên nhân chính là lượng lớn phương tiện cơ giới lưu thông, trong đó nhiều xe cũ không còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và niên hạn sử dụng.

Việc xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông được đặt ra nhằm kiểm soát và giảm thiểu nguồn phát thải, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đồng thời, quy định này cũng tạo cơ sở pháp lý để từng bước loại bỏ các phương tiện không đạt chuẩn, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện sạch, thân thiện với môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa trong nước, lộ trình này còn giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ phát triển giao thông đô thị theo hướng bền vững, hiện đại.

Đây được xem là bước đi cần thiết trên con đường xây dựng hệ thống giao thông xanh và phát triển đô thị văn minh trong tương lai.