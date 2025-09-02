Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu một tháng

Bộ Xây dựng mới đây đã công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định 100/2024/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Dự thảo này có một số nội dung đề xuất sửa đổi điều kiện về mức thu nhập được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Các đối tượng gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Với trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng.

Với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì tổng thu nhập của vợ và chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Với trường hợp chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa

Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách còn 5,4%/năm (thay vì đang áp dụng 6,6%/năm).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn); 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai (127.261 căn); 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn).