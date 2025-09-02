Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu một tháng

02-09-2025 - 14:24 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất, điều kiện thu nhập được hưởng chính sách về nhà ở xã hội đối với người độc thân là không quá 20 triệu đồng/tháng; với hộ gia đình, tổng thu nhập sẽ không vượt 40 triệu đồng/tháng.

Bộ Xây dựng mới đây đã công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định 100/2024/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Dự thảo này có một số nội dung đề xuất sửa đổi điều kiện về mức thu nhập được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Các đối tượng gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Với trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng.

Với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì tổng thu nhập của vợ và chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Với trường hợp chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu một tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách còn 5,4%/năm (thay vì đang áp dụng 6,6%/năm).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn); 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai (127.261 căn); 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn).

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việc xác định giá đất được áp dụng ra sao từ tháng 1/2026?

Việc xác định giá đất được áp dụng ra sao từ tháng 1/2026? Nổi bật

Bước ngoặt mang tên siêu đô thị TP HCM

Bước ngoặt mang tên siêu đô thị TP HCM Nổi bật

Đừng hỏi nên ở “chung cư hay nhà đất”, hãy hỏi: Tài chính của bạn hợp với chỗ ở nào nhất?

Đừng hỏi nên ở “chung cư hay nhà đất”, hãy hỏi: Tài chính của bạn hợp với chỗ ở nào nhất?

09:56 , 02/09/2025
Mua ngay hay chờ đợi: Câu chuyện “càng chờ giá càng tăng” của khách mua chung cư Hà Nội

Mua ngay hay chờ đợi: Câu chuyện “càng chờ giá càng tăng” của khách mua chung cư Hà Nội

09:36 , 02/09/2025
Chủ nhà khóc ròng: Rao bán biệt thự cả năm không ai ngó, chỉ vì cầu thang đặt ngay giữa nhà

Chủ nhà khóc ròng: Rao bán biệt thự cả năm không ai ngó, chỉ vì cầu thang đặt ngay giữa nhà

09:14 , 02/09/2025
Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu

Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu

09:12 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên