Đề xuất Quốc hội bổ sung 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

Tại phiên thảo luận sáng 9/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, cho biết, dự thảo Bộ luật Lao động quy định hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Ông đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội. (Ảnh: Như Ý)

Lý do, theo ông Hội, hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm đối với người có công.

Bên cạnh đó, hướng đến dịp 27/7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng. Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

“Bản thân tôi là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương”, ông Hội nói.

Theo đại biểu, tại hội nghị chuyên đề vừa qua, nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân cũng đề nghị người lao động được nghỉ vào ngày 27/7. Tại hội nghị đó, cơ quan chủ trì soạn thảo và Bộ Nội vụ đã báo cáo sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này.

Bổ sung ngày nghỉ để có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân

Đề cập đến hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Hội cho biết, trong những năm qua, quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt không chỉ trong nước mà cả ở các nước bạn. Nhưng khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của các gia đình, nhân dân và của những đồng chí, đồng đội từng cùng nhau chiến đấu trên các chiến trường.

Theo đại biểu, qua theo dõi lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lễ an táng đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng, xúc động sâu sắc trong lòng người dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ.

Cùng với Ngày Văn hóa, đại biểu đề xuất thêm ngày nghỉ hằng năm là ngày 27/7.

Điển hình như một người nông dân ở Đà Lạt đã chở xuống TPHCM hơn 4.000 bông hoa cung tiến để nhân dân vẫy chào tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang. Qua đó, chúng ta thấy khi có một chủ trương đúng, hợp lòng dân thì sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Theo tôi, việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Nếu Quốc hội đưa quy định ngày 27/7 hằng năm vào luật cho người lao động được nghỉ, thì mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè và địa phương”, ông Hội bày tỏ.

Với mục đích và ý nghĩa đó, ông đề nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung quy định ngày 27/7 hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Trước đó, báo cáo thẩm tra liên quan đến dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, cơ quan thẩm tra cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Tại phiên thảo luận ở tổ, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) cũng đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo bà, hiện nay số ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam là 12 ngày, so với các nước còn chưa cao. Thêm vào đó, sự phân bổ số ngày nghỉ cho các kỳ, quý trong năm chưa đều.

"Ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu cho hay.