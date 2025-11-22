Đề xuất quy hoạch cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

Theo đề xuất, đường cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 42km, được quy hoạch quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Tuyến bắt đầu từ nút giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh đoạn qua Việt Trì) và kết thúc tại điểm nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Phú Thọ kiến nghị triển khai đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, sau khi tuyến được đưa vào hệ thống quy hoạch cấp quốc gia.

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết, đề xuất này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phù hợp với định hướng trong Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Việt Trì và Hòa Bình, đồng thời mở ra hành lang kinh tế mới kết nối vùng Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

Hiện nay, việc kết nối hai địa phương chủ yếu thông qua các tuyến dài 80-120 km như Nội Bài - Lào Cai - vành đai 5 - Hòa Lạc - Hòa Bình; hoặc tuyến cầu Văn Lang - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 317G - quốc lộ 70B. Những tuyến này đều tồn tại nhiều điểm nghẽn do mặt đường hẹp, đi qua khu dân cư đông đúc, không đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đặc biệt sau khi các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới.

UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá, việc bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình là “rất cần thiết”, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Hòa Bình - Sơn La. Tuyến đường cũng sẽ kết nối thuận lợi với Hà Nội qua cầu Thạch Đồng trên đường Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào các khu vực mới của tỉnh trong thời gian tới.