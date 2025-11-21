Siêu dự án 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm được một việc chưa từng có ở Việt Nam

Ngày 20/11, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise vừa được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders phát động.

Đại diện Việt Nam đã vượt qua 90 hồ sơ ứng cử và đề cử từ khắp thế giới để trở thành ứng viên đầu tiên đáp ứng các tiêu chí tham gia bầu chọn biểu tượng đô thị của thế kỷ 21. Điều này khẳng định tầm nhìn và tầm vóc của Vinhomes Green Paradise trong việc phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai.

Vinhomes Green Paradise đáp ứng được các tiêu chí của chương trình về môi trường, thiên nhiên, thành phố thông minh và định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm. New7Wonders cho biết, mô hình ESG++ là yếu tố giúp dự án nổi bật trong nhóm đề cử.

Xét theo quy chiếu của bảng xếp hạng, đại diện của Việt Nam ghi điểm nhờ 3 tiêu chí: Môi trường và Thiên nhiên - Thành phố Thông minh - Lấy con người làm trung tâm.

Cụ thể, với tiêu chí Môi trường và Thiên nhiên, Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm có khi được bao bọc bởi biển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận là rừng ngập mặn quy mô hơn 75.000 ha. Dự án này có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng chỉ 16%. Đáng chú ý, phần lớn diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm đô thị là hồ Lagoon nước biển tự nhiên lên đến 800 ha, tạo nên không gian sinh thái độc đáo chỉ có ở các siêu đô thị biển hàng đầu trên thế giới.

Xét trên tiêu chí Thành phố Thông minh, Vinhomes Green Paradise ứng dụng IoT, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản trị, vận hành và giám sát môi trường, đồng thời xây dựng không gian đô thị hiện đại, an toàn và văn minh.

Xét trên tiêu chí Lấy con người làm trung tâm, hệ thống tiện ích của dự án được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh. Theo đó, cư dân tại siêu đô thị này sẽ được thụ hưởng chất lượng sống cao cấp với dịch vụ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế như y tế (Vinmec và Cleveland Clinic (Mỹ) hợp tác cung cấp); giáo dục (Vinschool và Brighton College (Anh Quốc); dưỡng lão (Vin New Horizon…); văn hóa (nhà hát Sóng Xanh 7 ha; thể thao (2 sân golf 18 hố được thiết kế bởi những công ty do 2 tên tuổi lừng danh thế giới là Tiger Woods và Robert Trent Jones sáng lập); vui chơi giải trí ẩm thực (Quảng trường biển VinWonders 122 ha; Tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí và ăn chơi đêm Cosmo Bay…).

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc CTCP Vinhomes và ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders - Chủ tịch chiến dịch bầu chọn 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai tại buổi trao chứng nhận ứng viên chính thức cho Dự án Vinhomes Green Paradise trong cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”. Ảnh: VIC

Tại lễ trao chứng nhận, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai", cho biết: "New7Wonders rất vui mừng thông báo Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên Chính thức đầu tiên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai, chiến dịch toàn cầu nhằm tìm kiếm 7 thành phố và đại đô thị sẽ truyền cảm hứng cho tương lai nhân loại.

Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cốt lõi của chương trình, Vinhomes Green Paradise còn đại diện cho sứ mệnh cao cả của một tập đoàn hàng đầu châu Á và trên thế giới, đã và đang tích cực tham gia vào ứng dụng ESG++ trong nhiều hoạt động. Đó cũng là lý do chúng tôi trực tiếp đến Việt Nam để trân trọng trao chứng nhận Ứng viên Chính thức, đánh dấu một dấu mốc mang tính biểu tượng cho toàn bộ chiến dịch. Đây còn là dịp để chúng tôi trực tiếp đến thăm dự án và tận mắt chứng kiến quá trình hình thành một đại đô thị thực sự phi thường - nơi thiên nhiên, con người và công nghệ được hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau. Đó là tinh thần mà mọi ứng viên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai cần hướng tới".

Điểm khác biệt của Vinhomes Green Paradise là gì?

Vinhomes Green Paradise đang được xây dựng tại Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: VIC

Điểm khác biệt của đại diện Việt Nam là lựa chọn mô hình phát triển. Cụ thể, thay vì chỉ tuân thủ theo các chuẩn mực toàn cầu của mô hình đô thị ESG, Vinhomes Green Paradise đã được tiên phong nâng tầm lên thành ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường – Xã hội – Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biển đổi khí hậu.

Theo đó, tầm nhìn xanh hóa được áp dụng triệt để ngay từ quá trình thi công. Dự án luôn áp dụng công nghệ hiện đại nhất để giảm thiểu tác động tới môi trường. Nổi bật nhất là công nghệ K-DPM biến bùn mềm thành vật liệu tái sinh và tôn tạo bền vững, hạn chế phát thải gián tiếp, giảm thiểu ô nhiễm và khai thác cát tự nhiên.

Đặc biệt, khi đi vào hoạt động, dự kiến toàn bộ hệ thống vận hành đô thị đều được "xanh hóa" toàn diện với mục tiêu: 100% điện sạch (từ điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km và hệ thống năng lượng mặt trời, pin lưu trữ); 100% phương tiện phát thải ròng bằng 0 (bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện và ca nô điện và cả hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP HCM).

Siêu dự án ở Cần Giờ của Vingroup sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới. Ảnh: VIC

Ngoài việc luôn tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, Vinhomes Green Paradise cũng đặc biệt chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật trong quá trình phát triển, song song với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của TP HCM. Cụ thể, Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu được thành lập để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phục hồi và ứng phó dài hạn, với trọng tâm là chiến dịch phục hồi tái sinh rừng Cần Giờ, kiến tạo vành đai bảo vệ xanh cho toàn dự án.

Với các định hướng trên, Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu đạt chuẩn BREEAM và ISO 37122. Đây là hai chứng chỉ xanh và thông minh khắt khe nhất thế giới, trở thành biểu tượng ESG++ toàn cầu và hình mẫu cho các thành phố ven biển thế hệ mới.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc CTCP Vinhomes, chia sẻ: "Môi trường và Thiên nhiên – Thành phố Thông minh – Lấy con người làm trung tâm là ba trụ cột phát triển của Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là lợi thế tranh cử trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan đô thị tương lai mà còn là kim chỉ nam để Vinhomes kiến tạo nên một biểu tượng đô thị mang tầm vóc thế giới, là không gian đáng sống cho mọi cư dân toàn cầu và đại diện cho khát vọng phát triển tương lai bền vững".

Việc Vinhomes Green Paradise được New7Wonders công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, cho thấy ghi nhận tầm nhìn và tầm vóc thực tế của dự án.

Chiến dịch tìm kiếm "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" được khởi động vào ngày 31/10/2025. Giai đoạn bình chọn công khai trên toàn cầu sẽ diễn ra từ ngày 31/10/2026 và công bố kết quả vào ngày 31/10/2027.