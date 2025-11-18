Thăm tổ hợp 27 tỷ USD là niềm tự hào của Kuwait, Thủ tướng đề cập tới siêu dự án có 3 nước tham gia ở Việt Nam

Chiều 17/11 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm Tổ hợp lọc hoá dầu Al‑Zour. Đây được coi là một trong những nhà máy lọc dầu lớn và hiện đại nhất Trung Đông, lớn thứ hai ở khu vực và đồng thời giữ vị trí top 10 toàn cầu về công suất lọc dầu.

Tổ hợp lọc hoá dầu Al‑Zour bắt đầu khởi động các công tác chuẩn bị kể từ năm 2015, bắt đầu xây dựng từ năm 2017, chính thức đi vào hoạt động thương mại từ cuối năm 2022. Dự án này có tổng vốn đầu tư vào khoảng 27 tỷ USD, với công suất thiết kế khoảng 615.000 thùng/ngày, đóng góp khoảng 43,5% công suất lọc dầu nội địa của Kuwait. Hiện nay, Tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait là đơn vị quản lý và vận hành tổ hợp.

Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm Tổ hợp lọc hoá dầu Al‑Zour. Ảnh: VGP

Về diện tích, tổ hợp này bao gồm một khuôn viên rộng khoảng 16 km², với nhiều đơn vị chế biến chính, một hòn đảo nhân tạo để lưu trữ sản phẩm (khoảng 5,6 triệu thùng) và hệ thống cầu cảng xuất khẩu.

Tổ hợp lọc hoá dầu Al‑Zour. Ảnh: VGP

Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour còn được coi là biểu tượng cho hướng đi chiến lược của Kuwait trong chương trình "Tầm nhìn Kuwait 2035", chuyển đổi từ chỉ khai thác dầu sang phát triển toàn diện hệ thống chế biến, nâng cao giá trị nội địa, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tiên tiến.

Hiện nay, Kuwait là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Theo đó, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD.

Siêu dự án 9 tỷ USD là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Kuwait

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. Ảnh: VGP

Cùng ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. Hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược và trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, lãnh đạo hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", và coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Ảnh minh họa

Dự án lọc dầu Nghi Sơn là liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Kuwait và Nhật Bản.

Vào ngày 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đã có cập nhật về dự án lọc dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng cho biết, dự án lọc dầu Nghi Sơn ở trong khu kinh tế Nghi Sơn đang nghiên cứu việc tái cơ cấu về tài chính và đã được phía đối tác nước ngoài đồng ý. Dự án này hiện đang vay nhiều tỷ USD và phải trả mỗi năm số tiền lớn với lãi suất cao. Do đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham gia vào việc tái cơ cấu này.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu cùng phối hợp với Petrovietnam để khẩn trương xây dựng giai đoạn 2 tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đặc biệt, về đầu vào của dự án, Thủ tướng cho biết, đã có gặp mặt với phía Kuwait để thực hiện đa dạng hóa nguồn cung và phía nước bạn đồng ý với ý kiến này.

Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9 tỷ USD. Trong đó, Petrovietnam góp vốn 25,1%, Công ty Dầu khí Kuwait góp vốn 35,1%, Công ty Idemitsu Kosan của Nhật góp vốn 35,1% và Công ty Hóa chất Mitsui của Nhật góp vốn 4,7%.