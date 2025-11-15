Siêu dự án đại lộ sông Hồng 300 nghìn tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 12/2025

Trưa 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân.

Đến nay, Đồ án quy hoạch cơ bản đã được thành phố Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Theo đánh giá, dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô.

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200 ha. Trong đó, phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung báo cáo tại cuộc họp

Cả 2 phân khu đều được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao, đất ở, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, đất di tích, đất quốc phòng, sản xuất nông nghiệp...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là những dự án lớn góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanh, sạch đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội, cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các bộ, ngành, thành phố Hà Nội sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu khởi công 2 dự án này vào ngày 19/12/2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Hà Nội xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ.