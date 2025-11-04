Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.



Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS có ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là các hành vi chuyển nhượng dự án, thu tiền, đặt cọc, không công khai thông tin thế chấp bất động sản, dự án khi bán nhà cho người dân.

Phạt đến 200 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện

Theo dự thảo, phạt tiền từ 120 – 160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật trong trường hợp pháp luật kinh doanh bất động sản quy định phải thành lập.

Phạt tiền từ 160 – 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Các vi phạm trên còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Dự thảo nêu rõ, phạt tiền từ 240 – 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản có hành vi nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng không thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đồng thời, buộc nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng

Phạt tiền từ 300 – 400 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác, không trung thực thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh hoặc không cập nhật thông tin đã công khai khi có sự thay đổi trong trường hợp pháp luật kinh doanh bất động sản quy định phải công khai thông tin.

Phạt tiền từ 400 – 500 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản không đúng hình thức, phạm vi kinh doanh theo quy định.

Phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi thu các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản không đúng theo quy định.

Kinh doanh nhà không đủ điều kiện bị phạt tới 1 tỷ đồng

Theo dự thảo, phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với hành vi không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định.

Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định cho khách hàng.

Vi phạm quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Dự thảo nêu rõ, phạt tiền từ 260 – 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

Không có chấp thuận bảo lãnh của ngân hàng cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở trước khi bán, cho thuê mua nhà ở theo quy định; Không gửi bản sao văn bản cam kết bảo lãnh cho bên mua, thuê mua theo quy định khi ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở;

Không cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua, thuê mua trong thời hạn quy định hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp bên mua, thuê mua từ chối việc bảo lãnh.

Thu tiền cọc không đúng quy định bị phạt tới 800 triệu đồng

Theo dự thảo, phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

Thu tiền đặt cọc từ bên đặt cọc để mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định;

Thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định;

Sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc bị phạt tiền như trên, các hành vi vi phạm trên cũng bị áp dụng các biện pháp: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tương đương 50% giá trị phần tiền đã thu không đúng quy định, giá trị phần tiền đã sử dụng trái quy định; buộc hoàn trả phần tiền đã thu không đúng quy định, phần tiền đã sử dụng trái quy định trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

Dự thảo cũng nêu rõ, phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương đưa vào kinh doanh theo quy định. Đồng thời, buộc hoàn trả số tiền đã thu của hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng có yêu cầu.

Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi của chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Sau 1 năm không cấp sổ đỏ, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Theo dự thảo, chủ đầu tư dự án bất động sản không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua, thuê mua nhà ở (trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận) thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm như sau:

Từ sau 50 ngày đến 06 tháng: Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 50 – 80 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 80 – 160 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ trên 06 tháng đến 12 tháng: Phạt tiền từ 160 – 200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 300 – 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ 12 tháng trở lên: Phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 300 – 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Thời điểm để xác định thời gian tại các quy định nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ, nhà ở riêng lẻ cho bên mua hoặc kể từ ngày bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính; trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn theo quy định pháp luật về nhà ở thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm về số lượng khác nhau, thời gian khác nhau tại các quy định trên thì tiền phạt tính theo từng mức phạt theo quy định.