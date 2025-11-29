Đề xuất thêm dự án hơn 9.100 tỷ đồng chống ngập cho Cần Thơ

Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ vừa có đề xuất dự án 4 - mở rộng dự án 3 (dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị).

Phạm vi vùng dự án 4 có diện tích 2.770ha. Ảnh: Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ.

Dự án 4 nhằm hoàn chỉnh hạ tầng đô thị vùng lõi quận Bình Thủy cũ (nay là các phường Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông), tăng cường kết nối giao thông và logistics với các khu vực xung quanh, giảm rủi ro ngập lụt khu vực đô thị trung tâm, tăng cường kết nối giữa các khu vực trung tâm thành phố.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 9.144 tỷ đồng. Trong đó, Hợp phần 1 (3.477 tỷ đồng) - mở rộng khả năng kiểm soát ngập khu vực nội ô thích ứng với biến đổi khí hậu , gồm các hạng mục: Kè, cống ngăn triều, đường sau kè từ rạch Khai Luông đến đường tỉnh 917.

Cùng với đó, xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước nội ô trung tâm các phường nói trên; tuyến đường cảnh quan dọc rạch Cái Khế từ công viên Ninh Kiều đến hồ Búng Xáng; bổ sung hệ thống chiếu sáng nghệ thuật dọc sông Cần Thơ từ công viên Ninh Kiều đến cầu Cái Răng.

Hợp phần 1 cũng mở rộng phạm vi các kênh rạch còn lại của nội ô quận Ninh Kiều cũ (nay là các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình), tăng cường thoát nước, kết nối với các kênh vùng lõi; hoàn thiện đường sau kè sông Cần Thơ từ chợ Tầm Vu đến rạch Đầu Sấu.

Hợp phần 2 (3.925 tỷ đồng) phát triển hạ tầng giao thông, gồm các hạng mục: Đường Trần Hoàng Na nối dài (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến quốc lộ 91B), cầu Xóm Chài (qua sông Cần Thơ, nối phường Ninh Kiều với phường Hưng Phú) 4-6 làn xe, dài khoảng 480m.

Hợp phần 3 (375 tỷ đồng) đầu tư khu tái định cư khoảng 25ha bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Các chi phí hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện dự án 175 tỷ đồng; chi phí dự phòng 1.192 tỷ đồng.

Một đoạn ngập sâu trên đường Lê Hồng Phong (phường Bình Thủy) trong các đợt triều cường vừa qua.

Trước đó, Dự án 3 triển khai trong giai đoạn 2016-2024. Dự án 3 có tổng mức đầu tư gần 9.200 tỷ đồng, trong đó, vay Ngân hàng Thế giới (WB) gần 5.700 tỷ đồng, vốn không hoàn lại của Thụy Sĩ hơn 91 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 3.378 tỷ đồng. Dự án kết thúc (theo hiệp định) tháng 6/2024.