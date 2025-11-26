Đề xuất xây cầu vượt 30 tỷ đồng 'giải cứu' điểm sạt lở đèo Mimosa

Ngày 26/11, Ban Quản lý Dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng) đang khẩn trương xử lý phần đất sạt trượt trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), gia cố taluy và thảm nhựa đường tạm để kịp tiến độ thông xe vào ngày 29/11/2025.

Ban Quản lý Dự án 85 đang khẩn trương thi công mở đường tạm.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án 85, đơn vị đã đề xuất Bộ Xây dựng cho phép xây cầu vượt điểm sạt lở đèo Mimosa (giai đoạn 2) theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, hai làn xe và tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Dự án dự kiến thi công trong khoảng 4 tháng.

"Việc xây dựng cầu vượt giúp giảm độ cong đường đèo và khi có hệ thống trụ, móng cọc cắm sâu về phía taluy âm sẽ đảm bảo an toàn hơn so với đắp đường dễ bị sạt lở", đại diện Ban Quản lý Dự án 85 cho biết.

Điểm sạt lở vào tối 20/11 nhìn từ trên cao.

Trước đó, sau mưa lớn, từ ngày 18/11, toàn bộ taluy âm đoạn Km 226+600-Km 226+800 trên đèo Mimosa bị lún trượt về phía hạ lưu. Đến ngày 20/11, toàn bộ nền, mặt đường bị đứt gãy và sạt trượt hoàn toàn, tạo hố sâu hơn 30m và trượt dài khoảng 50m về phía taluy âm, làm tuyến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.