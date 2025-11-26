Tập đoàn T&T của Bầu Hiển sắp làm khu đô thị 1,2 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã Tân Chi, Chi Lăng; đồng thời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, về việc xem xét đề xuất dự án Khu đô thị mới Ngòi Con Tên và Liên hợp y tế – thể thao cấp vùng, Tiểu khu số 1 với quy mô khoảng 355 ha tại xã Chi Lăng và Tân Chi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tại văn bản nêu trên, hướng dẫn công ty thực hiện; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo quy định pháp luật.

Trước đó vào giữa tháng 9, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Ngòi Con Tên và Liên hợp y tế, thể thao cấp vùng - Tiểu khu số 2. Địa phương đã gửi hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến thẩm định về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định.

Dự án được thực hiện tại xã Chi Lăng và xã Tân Chi, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD), tổng diện tích sử dụng đất khoảng 712 ha.

Mục tiêu là hình thành khu đô thị mới với đa dạng sản phẩm nhà ở, lưu trú, thương mại – dịch vụ, y tế, thể thao, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm.

Các hạng mục dự kiến xây dựng gồm: sân vận động trung tâm 40.000 chỗ ngồi, khu nhà ở cao tầng và thấp tầng, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe, cùng hạ tầng phục vụ du lịch. Các sản phẩm bất động sản sẽ được bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Dự án có tiến độ thực hiện 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. CTCP Tập đoàn T&T của Bầu Hiển là đơn vị lập đề xuất đầu tư.

Tập đoàn T&T đã trình bày nguyện vọng đầu tư 3 dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hồi tháng 2/2025, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn T&T đã trình bày nguyện vọng đầu tư 3 dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Phía UBND tỉnh đã gợi mở hướng tiếp cận là triển khai tổng thể dự án khu phức hợp y tế – thể thao – đô thị – dịch vụ Ngòi Con Tên, với mong muốn tạo nên một khu đô thị thể thao quy mô tầm cỡ thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào ngày 12/9 vừa qua, ôngVương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028.