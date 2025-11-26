Decathlon ba năm liên tiếp đạt Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Ngày 19/11/2025, tại hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025, Công ty TNHH Decathlon Vietnam (gọi tắt là Decathlon Việt Nam) đã được Anphabe - Nhà tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025 - Khối doanh nghiệp vừa", đây là năm thứ 3 liên tiếp Decathlon Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng môi trường làm việc uy tín và minh bạch này được thực hiện hàng năm do Anphabe - đơn vị tiên phong trong tư vấn Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc thực hiện thường niên. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Giải thưởng dựa trên chương trình khảo sát hoàn toàn độc lập, ghi nhận ý kiến khách quan nhất từ người đi làm nhằm đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng của hơn 650 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề tại Việt Nam, từ đó đưa ra thang chuẩn và vinh danh những doanh nghiệp được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng không những minh chứng cho những nỗ lực của tập thể nhân viên Decathlon Việt Nam trong năm 2025 - một năm với rất nhiều thách thức của toàn thị trường ngành bán lẻ & sản xuất nói chung, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong chiến lược quản trị nhân sự tôn trọng và đề cao hạnh phúc con người.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Nhân sự của Decathlon Việt Nam chia sẻ: "Bí quyết để đạt được sự ghi nhận này của người lao động đến từ sự kiên định trong chiến lược lấy con người làm trọng tâm, thể hiện thông qua văn hóa trao quyền. Tại Decathlon Việt Nam, mỗi đồng đội đều được tạo điều kiện để chủ động trong công việc của mình, được học hỏi, thử nghiệm và phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Ngoài ra, môi trường làm việc cởi mở và gắn kết cũng giúp mọi người được lắng nghe và được là chính mình.

Đây chính là thành quả của tinh thần đồng đội ở Decathlon Việt Nam, nơi chúng tôi có chung một niềm tin là mang thể thao đến với mọi người, thông qua một đội ngũ hạnh phúc xuất sắc và tràn đầy năng lượng."

Con người luôn là trọng tâm trong mọi quyết định và chiến lược của Decathlon Việt Nam

Trong hành trình 30 năm kiến tạo, Decathlon Việt Nam luôn kiên định với phương châm, con người là trọng tâm của mọi quyết định và chiến lược, một triết lý đã chứng minh tính bền vững và hiệu quả.

Công ty chú trọng phát triển cá nhân, không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo mà còn trao cơ hội để mỗi thành viên khám phá bản thân, trưởng thành và tự tin theo đuổi mục tiêu cá nhân. Những khóa đào tạo chuyên sâu, buổi chia sẻ nội bộ hay hoạt động thể thao đều được thiết kế để khơi dậy động lực, tinh thần học hỏi và cảm giác "thuộc về" trong mỗi nhân viên.

Triết lý lấy con người làm trọng tâm còn được thể hiện qua hệ thống phúc lợi toàn diện và cạnh tranh, nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên, một yếu tố tạo nên khác biệt then chốt của Decathlon Việt Nam.

Đặc biệt, chính sách phúc lợi thai sản tiên tiến là minh chứng sống động cho cam kết về đa dạng, công bằng và hòa nhập. Decathlon Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp tài trợ chi phí taxi đi làm khi nhân viên mang thai từ tuần 24 nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình đi làm và cam kết bảo lưu ngày phép năm thêm 12 tháng nếu nhân viên nghỉ thai sản, giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và tái hòa nhập công việc sau sinh. Ngoài ra, công ty cung cấp hỗ trợ tài chính toàn diện, đảm bảo thu nhập bằng cách chi trả phần chênh lệch nếu trợ cấp BHXH thấp hơn lương hợp đồng. Chính sách ưu việt này giúp nhân viên nữ tiếp tục phát triển sự nghiệp không bị gián đoạn, củng cố vị thế Decathlon Việt Nam là môi trường làm việc nhân văn và công bằng.

Văn hóa trao quyền và tinh thần thể thao: Nền tảng của đổi mới bền vững

Song song với chiến lược phát triển con người, Decathlon Việt Nam xem văn hóa trao quyền là nền tảng vững chắc để mọi hoạt động vận hành hiệu quả và thúc đẩy đổi mới.

Decathlon Việt Nam xây dựng văn hóa trao quyền để nhân viên được tin tưởng, khuyến khích tự chủ, đưa ra quyết định và thử thách bản thân, giống như tinh thần thể thao, nơi mỗi cá nhân luôn có cơ hội tiến lên từng bước, học hỏi từ trải nghiệm và không ngại thử thách.

Văn hóa này thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và không khí làm việc tích cực. Mỗi thành viên được tạo điều kiện thử nghiệm và học hỏi, kể cả khi chưa thành công, qua đó phát triển năng lực toàn diện và tự tin đảm nhận vai trò lãnh đạo trong tương lai. Chính tinh thần trao quyền giúp Decathlon Việt Nam duy trì sự bền vững, linh hoạt và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Cam kết 30 năm và hơn thế nữa

Với 30 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ ghi dấu ấn bằng những sản phẩm thể thao chất lượng mà còn bằng cam kết kiên định, con người luôn là trọng tâm trong mọi quyết định.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiến lược nhân sự lấy con người làm trọng tâm và văn hóa trao quyền mạnh mẽ tạo ra môi trường nơi mọi nhân viên được tôn trọng, khích lệ phát triển và tự tin đóng góp năng lực tối đa, cùng xây dựng thành công bền vững cho tập đoàn thể thao toàn cầu.