Đếm ngược ngày xóa bỏ thuế khoán: Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh cần chuẩn bị ngay 4 việc

06-11-2025 - 08:43 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 01/01/2026, 100% hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ chuyển sang kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai, thay thế hoàn toàn hình thức khoán.

Đếm ngược ngày xóa bỏ thuế khoán: Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh cần chuẩn bị ngay 4 việc- Ảnh 1.

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4948/CT-NVT triển khai đồng bộ các giải pháp trên toàn quốc về chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo cơ quan Thuế các địa phương khẩn trương thực hiện khảo sát, tuyên truyền và tăng cường quản lý, nhằm bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra đúng lộ trình.

Một trong những nhiệm vụ được đánh giá là cấp bách nhất thời điểm này là rá soát, đối chiếu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Việc này nhằm xác định chính xác quy mô, lĩnh vực kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ của từng hộ, làm căn cứ để hướng dẫn chuyển đổi sang kê khai theo phương pháp mới.

Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, kể từ 01/01/2026, 100% hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ chuyển sang kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai, thay thế hoàn toàn hình thức khoán. 

Cơ quan Thuế cho biết việc chuyển đổi không chỉ nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế, mà còn là điều kiện để hộ kinh doanh được tiếp cận môi trường kinh doanh công bằng hơn, tham gia sâu hơn vào thị trường chính thức, thuận lợi hơn trong vay vốn, mở rộng quy mô.

Để chuẩn bị cho thời điểm chuyển đổi, hộ kinh doanh cần:

- Cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký thuế.

- Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định đối với hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm.

- Tạo và sử dụng tài khoản Thuế điện tử để kê khai, nộp thuế trực tuyến.

- Ghi chép đầy đủ doanh thu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ để đối chiếu khi cần.

Việc kê khai thực hiện theo mẫu 01/CNKD, nộp thuế theo tháng hoặc quý dựa trên quy mô doanh thu. Ngành Thuế đã triển khai các ứng dụng và nền tảng trực tuyến như eTax Mobile, Cổng Thuế điện tử và dịch vụ công trực tuyến, cho phép hộ kinh doanh thực hiện toàn bộ thủ tục bằng một tài khoản duy nhất, bất kể thời gian và địa điểm.

Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh chủ động triển khai sớm để tránh tình trạng dồn hồ sơ vào thời điểm cuối, gây quá tải hoặc phát sinh sai sót. Ngành Thuế cam kết sẽ tiếp tục hướng dẫn, đồng hành và hỗ trợ trong quá trình thực hiện chuyển đổi.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

