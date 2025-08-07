Đem tặng ông Trump thứ gì mà CEO Tim Cook nhận lại phần quà siêu to khổng lồ: 'Apple sẽ được đối xử đặc biệt'

Hôm 6/8, CEO Apple Tim Cook đã tặng ông Trump một tấm kỷ niệm chương - đó là một ấm kính do Apple sản xuất tại Kentucky, đặt trên đế mạ vàng 24k để kỷ niệm chương trình có tên "Sản xuất tại Mỹ" của gã khổng lồ công nghệ này.

"Tấm kỷ niệm chương được sản xuất tại Corning, khắc tên Tổng thống Trump", Cook nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị". CEO Tim Cook cho biết món quà được thiết kế bởi một cựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ, hiện làm việc cho Apple. Chữ ký của Tim Cook cũng được khắc lên trên món quà.

Tim Cook và Apple không ra về tay không. Ông Trump cho biết các công ty "đang xây dựng quy trình sản sản xuất tại Mỹ" như Apple sẽ không phải chịu mức thuế nhập khẩu 100% đối với chip và chất bán dẫn sắp tới.

"Tin tốt cho các công ty như Apple là nếu bạn đang xây dựng tại Mỹ hoặc cam kết xây dựng một cách chắc chắn, bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào", ông Trump nói.

Apple thông báo sẽ bổ sung 100 tỷ USD vào cam kết hiện tại là đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ trong 4 năm tới. Là một phần trong khoản đầu tư đó, Tim Cook cho hay 100% mặt kính bảo vệ cho tất cả iPhone và Apple Watch sẽ sớm được sản xuất tại Mỹ.

Vẫn còn rất xa so với hy vọng của ông Trump về những chiếc iPhone "made in USA". Khi một phóng viên hỏi Tim Cook về khả năng sản xuất iPhone tại Mỹ, ông Trump đã đồng tình với quan điểm của CEO Apple rằng Apple đã sản xuất nhiều linh kiện điện thoại thông minh tại Mỹ.

"Chúng tôi đã nói về điều đó, và toàn bộ quá trình này đã được thiết lập ở những nơi khác. Điều đó đã diễn ra trong một thời gian dài, xét về chi phí và mọi thứ", ông Trump nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể khuyến khích ông ấy đủ để một ngày nào đó ông ấy sẽ mang điều đó đến".

Mặc dù có thể xem đây là một chiến thắng của Tim Cook nhưng Apple vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tác động của thuế quan do ông Trump áp đặt. Vẫn chưa rõ liệu gã khổng lồ này có phải chịu mức thuế quan cao hơn do Mỹ áp đặt lên Ấn Độ hay không – vốn nhằm trừng phạt quốc gia này vì tiếp tục mua dầu của Nga.

Trong buổi công bố báo cáo tài chính gần đây, Tim Cook cho biết thiệt hại tài chính của công ty do thuế quan trong quý trước là 800 triệu USD. Chi phí này có thể tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 9.

Đây không phải lần đầu Tim Cook tặng quà cho ông Trump. Ở thời điểm trước khi ông Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021, ông cho biết đã nhận được một chiếc MacBook Pro trị giá 5.999 USD. Năm 2019, ông Trump cho biết Tim Côk là CEO công nghệ duy nhất đã gọi điện trực tiếp cho ông và thành công trong việc đạt được các điều khoản miễn trừ cho một số sản phẩm của Apple trong thời gian áp dụng thuế quan ở nhiệm kỳ đầu của ông Trump.



