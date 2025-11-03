Đèo Cả (HHV) lãi ròng gần 477 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 86% kế hoạch năm

Tăng trưởng kép nhiều năm liên tiếp

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận doanh thu đạt hơn 913,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152,4 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 15% và hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu của các trạm thu phí BOT chiếm 61% tỷ trọng, tăng 18% đến từ các dự án hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo,… Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và lãi từ công ty liên kết cũng tăng hơn 23%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 2.595 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 477 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt hơn 40.049 tỷ đồng.

Năm 2025, HHV đặt mục tiêu doanh thu khoảng 3.585 tỷ đồng (tăng 8%), lợi nhuận sau thuế khoảng 555 tỷ đồng (tăng 12%). Với kết quả có được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt hơn 72% và gần 86% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của cả năm.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 9/2025, cả nước mới giải ngân khoảng 440.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 50% kế hoạch năm, tức là còn gần một nửa kế hoạch vốn sẽ được giải ngân trong quý 4. Trong bối cảnh đó, Đèo Cả được đánh giá là doanh nghiệp hưởng lợi khi nhiều dự án trọng điểm do đơn vị đảm nhận đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Với nền tảng tài chính vững mạnh, tiến độ thi công đảm bảo, môi trường đầu tư thuận lợi… HHV được kỳ vọng hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2025, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành thảm nhựa được 77/83,5km

Đà tăng trưởng của HHV được củng cố bởi những nền tảng đã được thiết lập vững chắc trong 5 năm liên tiếp (2020-2024), khi quy mô doanh thu và lợi nhuận duy trì tỷ lệ tăng trưởng kép gần 30%, tiếp tục khẳng định nội lực vững chắc và khả năng duy trì đà phát triển trong lĩnh vực đầu tư, thi công và quản lý hạ tầng giao thông.

Tập trung nguồn lực, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm

Đại điện HHV cho biết, công ty đang dồn lực thực hiện khối lượng công việc rất lớn tại nhiều dự án trọng điểm từ Bắc vào Nam, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu thông tuyến 3.000km cao tốc vào cuối năm 2025.

Cụ thể, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 (hơn 14.000 tỷ đồng), dài hơn 93km, sản lượng thực hiện đến nay đạt gần 42% giá trị hợp đồng. Trên công trường huy động hơn 3.300 nhân sự, gần 1.500 máy móc thiết bị, đồng loạt triển khai 276 mũi thi công ngày đêm trên các phân đoạn mặt bằng đã được bàn giao, để đảm bảo mục tiêu thông tuyến dịp 19/12/2025.

Cùng có mốc thời gian hoàn thành vào dịp 19/12/2025, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (hơn 20.400 tỷ đồng), dài 88km, sản lượng thực hiện đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng. Trên công trường huy động hơn 3.000 nhân sự và 1.100 thiết bị, triển khai 50 mũi thi công. Phần đường đã hoàn thành thảm nhựa 77/83,5km, toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã thi công xong bản mặt cầu và 17 cầu vượt ngang đã lao lắp xong dầm, đang thi công bản mặt cầu. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi (tổng chiều dài 4,5km), trong đó hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành, hầm số 3 đã đào thông cả 2 ống hầm, hiện đang thi công bê tông vỏ hầm và nền đường, tiến tới hoàn thành vào cuối năm 2025 (vượt tiến độ 8 tháng).

Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bức tốc thi công để hoàn thành vào cuối năm nay

Tại dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (hơn 1.203 tỷ đồng), sản lượng thực hiện đạt khoảng 92% tổng khối lượng, trên công trường đơn vị đang đẩy mạnh thi công các hạng mục còn lại như dầm bản rỗng, gờ lan can, khe co giãn… để kịp hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Không chỉ nỗ lực đẩy tiến độ ở các dự án HHV đang triển khai, doanh nghiệp này cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi các dự án khác đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Mới đây, Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) đã chỉ định Đèo Cả thực hiện một phần công việc tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (dài gần 72 km) để đẩy tiến độ, nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025.

Triển vọng bứt phá dài hạn

Giai đoạn 2026 - 2030 là cột mốc bản lề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới nền kinh tế có thu nhập cao. Tại nghị trường Quốc hội trong hai ngày 29 - 30/10 cũng đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách, trong đó có Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng quy mô vốn dự kiến khoảng 8,31 triệu tỷ đồng. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là nguồn lực khổng lồ, có thể trở thành đòn bẩy cho việc phát triển hạ tầng hiện đại, năng lượng sạch, đô thị thông minh...

Trong bối cảnh dư địa phát triển hạ tầng giao thông của đất nước, với hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt, metro… sắp được triển khai, giai đoạn 2026 - 2030, HHV cùng Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) đã và đang chuẩn bị nguồn lực, để đầu tư cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 (hơn 40.000 tỷ đồng), đề xuất mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông (hơn 1.100km) theo phương thức PPP. Đặc biệt là dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng (khoảng 300.000 tỷ đồng), đặt mục tiêu khởi công trong quý 1/2026.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Metro tại Hà Nội và TP.HCM, tạo khối lượng công việc khổng lồ trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Trong mảng quản lý vận hành, hiện HHV đang đảm nhận vận hành đảm bảo an toàn và thông suốt 472km đường cao tốc, quốc lộ, cùng hơn 31km hầm đường bộ và 21 trạm thu phí trên cả nước. Với năng lực và kinh nghiệm tích luỹ trong nhiều năm, Đèo Cả đã sẵn sàng mở rộng quy mô quản lý vận hành, đặc biệt với cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 hoàn thành vào cuối năm nay.