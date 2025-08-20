Đèo Cả (HHV) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 19/8, trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc, được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (điểm cầu trung tâm) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Với bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, HHV đã cùng Tập đoàn Đèo Cả kiến tạo nên những công trình mang giá trị thực, góp phần vì cuộc sống an toàn, sung túc cho con người và đất nước Việt Nam.

Những công trình tiêu biểu như chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2, hầm Phú Gia - Phước Tượng… xoá các điểm đen tai nạn giao thông trên những cung đường đèo hiểm trở dọc miền Trung. Vượt nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hảo,.. vượt tiến độ, tiết giảm chi phí.

Đại diện đơn vị nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty HHV, chia sẻ: "Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình của các đối tác, cổ đông và người lao động trong suốt thời gian qua. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là động lực to lớn để HHV nói riêng và Tập đoàn Đèo Cả nói chung tiếp tục kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung - đi trong vòng tròn năng lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao".

Về hoạt động đầu tư, HHV cùng Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu đầu tư gần 400km đường cao tốc mới, với tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, đồng thời đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP.

Về thi công, công ty đang đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn,… để thông tuyến vào cuối năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của quốc gia có 3.000km đường cao tốc, nối từ Cao Bằng đến Cà Mau.

10 km cuối tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn tiếp nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

Đối với hoạt động quản lý vận hành, HHV đang quản lý vận hành an toàn, thông suốt 472km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 31km hầm đường bộ cùng 21 trạm thu phí trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 1.682 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12% và 33% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 39,837 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều biến động, những chỉ số tài chính tích cực cho thấy HHV tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng ổn định và phát triển cân bằng giữa đầu tư dài hạn và hoạt động ngắn hạn hiệu quả.

Sự tăng trưởng vượt bậc trong kết quả kinh doanh, chiến lược đầu tư minh bạch và rõ ràng, kết hợp với môi trường chính sách thuận lợi, đang tạo nên động lực mạnh mẽ để HHV vươn xa hơn nữa, không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu ngành xây dựng hạ tầng giao thông trong nước, mà còn trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.