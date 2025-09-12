Đèo Cả muốn đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An dự kiến hoàn thành năm 2030, VPBank, TPBank sẵn sàng cho vay

Theo Báo Đà Nẵng, lãnh đạo UBND thành phố vừa có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) bằng phương thức đối tác công tư (PPP), đồng thời nghe Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên báo cáo kế hoạch triển khai hệ thống đường sắt tốc độ cao trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, Tập đoàn Đèo Cả và các đối tác đã nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn phương án MRT và Monorail, những loại hình được đánh giá phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng và khả năng đầu tư của khu vực.



Với các phương án kỹ thuật đã được chuẩn bị, dự án có khả năng hoàn thành vào năm 2030, tạo tiền đề mở rộng tuyến đến Tam Kỳ và Chu Lai trong giai đoạn tiếp theo.



Trên cơ sở đó, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND thành phố cho phép lập hồ sơ dự án trong tháng 9/2025 theo quy định của Luật PPP và Luật Đường sắt. ﻿

Quá trình nghiên cứu và triển khai sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn gồm báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ, với sự thống nhất nội dung của UBND thành phố ở từng bước.﻿

Ông Lê Quỳnh Mai - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Lê Quỳnh Mai cho biết Tập đoàn cùng các đối tác trong và ngoài nước đã hoàn tất nghiên cứu sơ phương án đầu tư tuyến LRT Đà Nẵng - Hội An và triển khai ngay việc chuẩn bị đầu tư dự án khi được chấp thuận.﻿

Theo đại diện Đèo Cả, dự án sẽ có sự liên danh của nhiều nhà đầu tư như KITA Group, FUTA Group. Các ngân hàng như VPBank, TPBank đã cam kết cung cấp tín dụng cho dự án.



Hiện nay Đèo Cả cũng đã làm việc để kết nối các đơn vị tư vấn dự án như China Design Group, CRRC Chongqing…﻿

Được mệnh danh là “vua hầm” của Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả hiện chiếm 80% thị phần ngành hầm, kinh nghiệm thi công hơn 55 km hầm, vận hành 11 hầm đường bộ với tổng chiều dài 32,5 km. ﻿

Không chỉ dừng lại ở ngành thi công hầm, gần đây Đèo Cả còn đề xuất đầu tư nhiều tuyến metro đường sắt đô thị.

Tháng 7/2025, liên danh do Tập đoàn Đèo Cả làm đại diện gồm Fecon (FCN), PowerChina và Sucgi (Trung Quốc) đã đề xuất tham gia đầu tư dự án metro số 2 Bến Thành – Tham Lương tại TP.HCM. Tuyến metro này có chiều dài hơn 11 km với tổng vốn đầu tư khoảng 48.000 tỷ đồng, đi qua nhiều quận trung tâm và gồm 10 ga. Theo Đèo Cả, doanh nghiệp sẽ đảm nhận vai trò đầu mối triển khai theo hình thức EPC, qua đó không chỉ thúc đẩy tiến độ dự án mà còn giúp các doanh nghiệp Việt Nam từng bước nắm vững công nghệ thi công, giảm dần sự lệ thuộc vào nhà thầu nước ngoài.﻿