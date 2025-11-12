Đèo Cả sắp đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay

Đèo Cả đã đầu tư và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn như chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2, Phú Gia - Phước Tượng, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hoà,… và đang quản lý vận hành hơn 31km hầm đường bộ, 472km đường cao tốc - quốc lộ, cùng 21 trạm thu phí trên cả nước.

Trong lĩnh vực thi công xây lắp, hiện tại Đèo Cả đang dồn lực thực hiện hàng loạt dự án để thông tuyến vào cuối năm nay, như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 (hơn 14.000 tỷ đồng) dài hơn 93km, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (hơn 20.400 tỷ đồng) dài 88km, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (hơn 1.203 tỷ đồng) dài hơn 3km.

Bên cạnh hoàn thành các dự án hiện hữu trong năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030, HHV cùng Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) đã chủ động chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tạo khối lượng công việc khổng lồ trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4/2025, hoàn thành vào năm 2028. Dự án có tổng chiều dài hơn 96km, trong đó đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với vận tốc 120km/h, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe với vận tốc 100km/h. Tuyến cao tốc nhằm giải quyết tình trạng quá tải lưu lượng xe hiện nay, đồng thời hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với siêu dự án Đại lộ Cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 338.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu khởi công trong quý 1/2026. Dự án bao gồm 2 tuyến đường bộ chạy hai bên bờ sông Hồng với tổng chiều dài hơn 92km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Cùng với đó là tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài hơn 85km nghiên cứu theo định hướng của tuyến đường bộ dọc hai bên sông Hồng.

Mô phỏng dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đại lộ Cảnh quan sông Hồng không chỉ là công trình giao thông mà còn quy hoạch khoảng 3.300ha để phát triển không gian cây xanh gồm 08 công viên mở - công viên sinh thái và 12 công viên chuyên đề, các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành điểm nhấn cảnh quan - dịch vụ - du lịch độc đáo của Thủ đô.

Để hiện thực hóa "kỳ tích sông Hồng", Đèo Cả đã tổ chức nhiều chuyến công tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm về quy hoạch đô thị ven sông, đặc biệt là "kỳ tích sông Hàn" tại Seoul (Hàn Quốc) và giải pháp trị thủy tại sông Trường Giang (Trung Quốc). Đặc biệt là việc nghiên cứu giải pháp kỹ thuật hầm TBM (Tunnel Boring Machine) lưỡng dụng đã được ứng dụng thành công tại một số nước trên thế giới. Hầm được thiết kế để vừa phục vụ phương tiện giao thông, vừa hỗ trợ tích nước và tiêu thoát lũ chống ngập úng cho nội đô, đồng thời giảm thiểu chi phí giải phóng mặt bằng và giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Đối với cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Đèo Cả cũng đã đề xuất mở rộng một số đoạn tuyến với tổng chiều dài gần 700km, tổng mức đầu tư khoảng gần 82.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay) theo hình thức PPP.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty HHV cho biết, để sẵn sàng triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược, đơn vị đã chủ động mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển khác nhằm tiếp cận công nghệ tiên tiến trong thi công, quản lý vận hành,... Song song đó, là đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận chuyển giao công nghệ - kỹ thuật hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hoá cho thị trường Việt Nam.

Về nguồn vốn, Đèo Cả áp dụng mô hình PPP++ nhằm huy động nguồn lực tài chính, năng lực thi công của các doanh nghiệp trong nước, từ đó giúp kiểm soát chi phí, chất lượng công trình, tối ưu hiệu quả đầu tư.

Về nhân lực, Đèo Cả cũng chủ động hoạch định và đầu tư cho nguồn nhân lực kế cận, cử cán bộ, kỹ sư đi học tập ở nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị đào tạo trong nước và quốc tế để nhập khẩu chương trình đào tạo, mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy, lấy công trường làm thao trường, xây dựng các trung tâm đào tạo - huấn luyện - thực hành nhằm nâng cao năng lực thực chiến. Đây là bước đi then chốt để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.