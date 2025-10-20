Destinator đạt giải vàng Vmark Vietnam Design Awards 2025

Đây là năm thứ ba liên tiếp Mitsubishi Motors nhận được giải thưởng danh giá này, sau thành công của XFORCE năm 2023 và Triton năm 2024.

Giải thưởng VMARK Vietnam Design Awards, được thành lập từ năm 2018, do Hiệp hội Thiết kế VDAS có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức. Năm nay, hội đồng giám khảo gồm 48 chuyên gia thiết kế nổi tiếng trên thế giới đã đánh giá các bài dự thi đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Các tác phẩm được xem xét dựa trên 5 tiêu chí: tính sáng tạo, thân thiện môi trường, bản sắc, tính năng và cộng đồng. Trong số hơn 500 bài dự thi năm nay, chỉ có 18 dự án giành giải Vàng, nhằm tôn vinh những thiết kế xuất sắc nhất.

Về mẫu xe Destinator

Destinator là mẫu SUV 7 chỗ, ba hàng ghế rộng rãi. Xe sở hữu thiết kế SUV tinh tế, đẳng cấp cùng nội thất cao cấp, mang lại sự thoải mái tối đa cho mọi hành khách. Bên cạnh đó, Destinator còn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đầy hứng khởi cùng hiệu suất vận hành an toàn, đáng tin cậy trên nhiều điều kiện đường sá và thời tiết khác nhau.

Được phát triển dựa trên triết lý "Gravitas & Dynamism" – "Vững chãi và Năng động", Destinator là sự kết hợp của hai phẩm chất riêng biệt. "Gravitas" mang đến sự hiện diện đầy uy lực và cảm giác vững chãi, được thể hiện qua tổng thể thiết kế hài hòa, cân đối và nội thất rộng rãi, tiện nghi. "Dynamism" tượng trưng cho phong cách thiết kế tràn đầy năng lượng và không ngừng chuyển động, với khoảng sáng gầm xe cao và mâm xe kích thước 18 inch, giúp xe có khả năng xử lý và vận hành linh hoạt trên những cung đường gồ ghề.

Ông Naoki Akita, Giám đốc Thiết kế Sản phẩm của Mitsubishi Motors, chia sẻ: "Destinator kết hợp hài hòa giữa diện mạo đầy uy lực, sức mạnh vượt trội và không gian ba hàng ghế rộng rãi, sẵn sàng đồng hành cùng các gia đình trên những hành trình rộng mở. Chúng tôi rất vinh dự khi thiết kế của Destinator được đánh giá cao, tiếp nối thành công của XFORCE và Triton. Bằng tất cả đam mê và tâm huyết, chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến và lan tỏa giá trị của Destinator đến nhiều khách hàng hơn nữa."

Ông Hiroaki Ozawa, Tổng trưởng khối Sales và Marketing, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), chia sẻ: "Kể từ khi mẫu xe ý tưởng của Destinator được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn cho phiên bản thương mại. Giải thưởng thiết kế này là một động lực mạnh mẽ cho chúng tôi chuẩn bị cho màn ra mắt của mẫu xe tại thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để quảng bá và mang đến sự hứng khởi cho nhiều khách hàng hơn nữa."

VMARK Vietnam Design Award 2025

Website: link

Về Mitsubishi Motors Việt Nam

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập năm 1994, là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Nhật Bản tại Việt Nam và là một trong những công ty liên doanh sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam.

Trải qua hơn 30 năm "Vững tiến mỗi hành trình" cùng người Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam luôn đổi mới, mang đến các mẫu xe tối ưu cho địa hình và thời tiết Việt Nam, đảm bảo An toàn, An tâm và Thoải mái. Chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm lẫn dịch vụ nhằm tạo ra trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng. Mitsubishi Motors Việt Nam cam kết là người bạn đồng hành tin cậy, khơi dậy tinh thần phiêu lưu và chinh phục mọi thử thách.

Hiện nay, Mitsubishi Motors Việt Nam phân phối 7 mẫu xe:

Xe 5 chỗ: Attrage, Xforce

Xe 7 chỗ: Xpander, Xpander Cross, Outlander, Pajero Sport

Xe bán tải: All-New Triton