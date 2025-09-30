Dệt may Hoàng Thị Loan bị phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 292/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (MCK: HLT, sàn UPCoM).

Theo đó, Dệt may Hoàng Thị Loan bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã CBTT không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/7/2025).

Ảnh minh họa

Đồng thời, Dệt may Hoàng Thị Loan còn bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối.

Cụ thể, ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của công ty là từ chối đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, công ty không mời đại diện tổ chức kiểm toán dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Như vậy, tổng số tiền mà Dệt may Hoàng Thị Loan bị xử phạt lên tới 190 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được cổ phần hóa từ Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan- doanh nghiệp được thành lập từ năm 1986.

Ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt; sản xuất vải dệt thoi; may trang phục;... Trụ sở chính đặt tại số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo ghi nhận, tính đến ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp đang ở mức 55 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu HLT của Dệt may Hoàng Thị Loan đang bị duy trì diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.



