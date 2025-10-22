Dệt may tăng tốc cuối năm: ACB tiếp sức bằng giải pháp tài chính chuyên biệt

Nhiều động lực để chinh phục mục tiêu xuất khẩu 2025

Bức tranh toàn cảnh dệt may năm 2025 cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét, đồng thời mở ra nhiều động lực để ngành tự tin bước vào giai đoạn nước rút cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Để cán mốc 47 tỷ USD theo kế hoạch – tương ứng mức tăng trưởng 14,1% – toàn ngành đang dốc toàn lực mở rộng thị trường, nâng cấp chuỗi sản xuất và củng cố nội lực tài chính.

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam khẳng định xuất khẩu vẫn là thị trường chủ lực của dệt may Việt Nam.

Tại Hội nghị Ngành Dệt may và Chuỗi cung ứng – Giải pháp trong biến động do ACB tổ chức, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) – nhấn mạnh, để đạt mục tiêu xuất khẩu 47 tỷ USD, ngành cần tập trung vào ba trụ cột chiến lược: thúc đẩy xuất khẩu, giữ vững thị trường nội địa thông qua phát triển thương hiệu trọng yếu, và đa dạng hóa phương thức bán hàng - từ gia công thuần túy sang các hình thức FOB (giao hàng lên tàu), ODM (sản xuất theo thiết kế gốc) hay EDP (phân phối hàng tại kho nước nhập khẩu). Tuy nhiên, việc triển khai các phương thức bán hàng mới một mặt giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chuỗi cung ứng và tiếp cận thị trường, mặt khác cũng đặt ra thách thức về năng lực vận hành, khả năng quản trị rủi ro và đặc biệt là nguồn vốn lớn.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, góp phần khẳng định vị thế dệt may Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Phó TGĐ Công ty CP Quốc tế Phong Phú (PPJ Group) – cho biết doanh nghiệp đã và đang mở rộng thị trường tiêu thụ, thay vì phụ thuộc vào Mỹ. PPJ Group đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Ai Cập và Mexico nhằm tận dụng ưu đãi thuế quan, tối ưu chi phí vận chuyển và đã có khách hàng từ các cơ sở này. Cũng hướng đến thị trường xuất khẩu, công ty CP Dệt may Liên Phương đầu tư mạnh dây chuyền khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và tập trung sản xuất các mặt hàng sợi len thượng hạng chuyên để may âu phục, được tin dùng bởi nhiều hãng thời trang quốc tế.

Ông Ngô Tấn Long – Phó TGĐ ACB tại Hội nghị Ngành Dệt may và Chuỗi cung ứng – Giải pháp trong biến động.

Những bước đi này phản ánh quyết tâm thay đổi phương thức sản xuất ngành dệt may Việt Nam – từ hàng gia công giá rẻ sang các mặt hàng có giá trị cao, khẳng định thương hiệu riêng. Cùng với lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, chi phí nhân công ổn định và khả năng đáp ứng đơn hàng nhanh, Việt Nam vẫn giữ vị thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Ngô Tấn Long – Phó TGĐ ACB, mức thuế của Việt Nam tương đương các đối thủ như Bangladesh hay Indonesia, cho thấy ngành vẫn có lợi thế cạnh tranh. Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang có thêm trợ lực từ dòng vốn dài hạn – đặc biệt là gói tín dụng xanh 4000 tỷ của ACB – để đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị và tăng trưởng bền vững.

ACB tiếp sức doanh nghiệp dệt may về đích

Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của ngành dệt may, ACB đã triển khai gói giải pháp tài chính chuyên biệt, thiết kế riêng theo đặc thù ngành, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất – xuất khẩu. Theo ông Long, ngân hàng đã đồng hành cùng ngành dệt may nhiều năm và đang mở rộng danh mục tài trợ trong giai đoạn 2025–2027. "Chúng tôi hiểu đặc thù của ngành, nên thiết kế các gói tài trợ phù hợp: tín chấp dựa trên dòng tiền, với hạn mức gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, cùng khung tín dụng trung – dài hạn giúp doanh nghiệp mua sắm thiết bị mà không cần thẩm định lại nhiều lần," ông nói.

ACB ký kết thỏa thuận tài trợ vốn cho các doanh nghiệp, khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành dệt may.

Đánh giá cao gói giải pháp cũng như năng lực đồng hành của ACB trong gần hai thập kỷ, vị lãnh đạo của PPJ Group cho biết mối quan hệ giữa hai bên luôn gắn bó và linh hoạt từ những ngày đầu thành lập. Với định hướng mở rộng ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp kỳ vọng ACB sẽ tiếp tục đồng hành cả trong và ngoài nước, đặc biệt là hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và gia tăng đơn hàng.

ACB đồng thời triển khai gói tín dụng xanh trị giá 4.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dây chuyền tiết kiệm năng lượng, sản xuất thân thiện môi trường và đạt chứng chỉ ESG. Ngân hàng cũng cung cấp gói vay VND ưu đãi chỉ cao hơn lãi suất USD khoảng 0,7%, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn đồng tiền vay và kiểm soát rủi ro tỷ giá. Các dịch vụ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế online hiện đã đạt tỷ lệ tự động hóa 70–80%, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giao dịch thuận tiện hơn.

Chia sẻ về giải pháp từ ACB, bà Trần Thị Thúy Hường - Phó Chủ tịch HĐQT Dệt may Liên Phương cho biết: "Tôi đánh giá rất cao gói giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho ngành dệt may cùng với gói tín dung xanh mà ACB đang triển khai. Đây là một hướng đi thức thời và thiết thực dành cho doanh nghiệp. Tôi hi vọng cùng với sự đồng hành của ACB trong các dự án của Liên Phương sẽ góp phần củng cố thương hiệu "Made in Vietnam" trên toàn cầu - điều mà chúng ta hoàn toàn có thể đạt được". Được biết, năm 2026, Dệt may Liên Phương sẽ mở nhà máy mới tại Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư lên tới 50 triệu USD, được xem là trung tâm veston lớn nhất Đông Nam Á có công suất "khủng" lên đến 900.000 bộ veston và 5.000.000 m2 vải len mỗi năm.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tài chính dành doanh nghiệp dệt may, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.