Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPBank thông tin chính thức về hoạt động phát hành trái phiếu

22-10-2025 - 11:30 AM | Tài chính - ngân hàng

VPBank thông tin chính thức về hoạt động phát hành trái phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời khẳng định VPBank luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của các trái chủ, các khách hàng, đối tác cũng như cổ đông.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, VPBank là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong quá trình kiểm tra, 7 lô trái phiếu (phát hành năm 2016, 2021, 2022) có mục đích phát hành là cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên thực tế tại thời điểm phát hành, VPBank chưa có các khoản giải ngân trung và dài hạn, nên ngân hàng tối ưu và sử dụng nguồn vốn cho vay kỳ hạn 12 tháng. Khi các khoản cho vay này đến hạn theo lịch trả nợ, VPBank đã tiếp tục sử dụng nguồn vốn này để giải ngân theo mục đích đã công bố. Tất cả các lô trái phiếu nêu trên đều đã được thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho các trái chủ đúng hạn.

Song song đó, VPBank đã áp dụng biện pháp tách bạch các khoản huy động trái phiếu trên hệ thống để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan thanh tra.

Với các kết luận về nghĩa vụ công bố thông tin, VPBank đã nhanh chóng hoàn thiện công tác kiểm toán và tiến hành công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

Do vậy, với phương châm phát triển minh bạch và bền vững, VPBank khẳng định luôn tuân thủ các chuẩn mực về quản trị rủi ro và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, các đối tác cũng như các cổ đông của VPBank.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
trái phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được giao thêm nhiệm vụ mới

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được giao thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Một ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức vào cuối tháng 10

Một ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức vào cuối tháng 10 Nổi bật

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào SHB của Bầu Hiển sinh lời bao nhiêu?

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào SHB của Bầu Hiển sinh lời bao nhiêu?

11:16 , 22/10/2025
VPBank duy trì phong độ ấn tượng, giữ vững ngôi đầu thị trường thẻ tín dụng

VPBank duy trì phong độ ấn tượng, giữ vững ngôi đầu thị trường thẻ tín dụng

11:00 , 22/10/2025
Một ngân hàng đổi hướng tuyển người sau khi cắt giảm gần 3000 nhân sự

Một ngân hàng đổi hướng tuyển người sau khi cắt giảm gần 3000 nhân sự

10:27 , 22/10/2025
Đưa hơn 500 kg vàng thỏi lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu

Đưa hơn 500 kg vàng thỏi lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu

09:32 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên