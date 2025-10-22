VPBank thông tin chính thức về hoạt động phát hành trái phiếu

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, VPBank là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong quá trình kiểm tra, 7 lô trái phiếu (phát hành năm 2016, 2021, 2022) có mục đích phát hành là cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên thực tế tại thời điểm phát hành, VPBank chưa có các khoản giải ngân trung và dài hạn, nên ngân hàng tối ưu và sử dụng nguồn vốn cho vay kỳ hạn 12 tháng. Khi các khoản cho vay này đến hạn theo lịch trả nợ, VPBank đã tiếp tục sử dụng nguồn vốn này để giải ngân theo mục đích đã công bố. Tất cả các lô trái phiếu nêu trên đều đã được thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho các trái chủ đúng hạn.

Song song đó, VPBank đã áp dụng biện pháp tách bạch các khoản huy động trái phiếu trên hệ thống để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan thanh tra.

Với các kết luận về nghĩa vụ công bố thông tin, VPBank đã nhanh chóng hoàn thiện công tác kiểm toán và tiến hành công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

Do vậy, với phương châm phát triển minh bạch và bền vững, VPBank khẳng định luôn tuân thủ các chuẩn mực về quản trị rủi ro và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, các đối tác cũng như các cổ đông của VPBank.