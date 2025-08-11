Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

D&H Realty Ra Mắt: Khẳng định tầm nhìn bền vững trên thị trường BĐS

D&H Realty Ra Mắt: Khẳng định tầm nhìn bền vững trên thị trường BĐS

Lễ ra mắt D&H Realty ngày 08/08/2025 đánh dấu sự khởi đầu đầy kỳ vọng của một thương hiệu bất động sản mới – kiên định theo đuổi sứ mệnh "Trao giá trị – Tạo niềm tin", hướng đến phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Ngày 08/08/2025, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Gia (181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS D&H (D&H Realty) đã tổ chức Lễ ra mắt thương hiệu, chính thức đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình trở thành một Đơn vị đồng hành đáng tin cậy, mang đến những giá trị thực cho khách hàng và thị trường bất động sản.

D&H Realty Ra Mắt: Khẳng định tầm nhìn bền vững trên thị trường BĐS- Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt doanh nghiệp D&H Realty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS

Với chủ đề "TRAO GIÁ TRỊ - TẠO NIỀM TIN", sự kiện ra mắt thương hiệu D&H Realty không chỉ là dịp giới thiệu chính thức công ty đến với đối tác, khách hàng và giới truyền thông, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng ấm cúng, với sự tham dự của khách mời là đại diện các đối tác chiến lược, chuyên gia trong ngành, khách hàng thân thiết và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Hành trình đầy kỳ vọng

Phát biểu tại sự kiện, Bà Trương Linh Trang - Tổng giám đốc D&H Realty - đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS D&H chia sẻ:

"Chúng tôi thành lập D&H Realty với mong muốn mang đến một thương hiệu bất động sản chuyên nghiệp, lấy con người làm trung tâm, giá trị thật làm nền tảng và khách hàng làm kim chỉ nam. Với đội ngũ trẻ, tâm huyết và được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực chiến, chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác – khách hàng trên từng hành trình đầu tư."

Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng chiến lược dài hạn, D&H Realty đặt mục tiêu phát triển bền vững. Công ty cũng cho biết dù mới thành lập nhưng cũng nhanh chóng gia nhập thị trường bất động sản. Hiện tại, D&H Realty đã góp mặt vào 1 số các dự án với nhiều vai trò khác nhau, trải dài trên trên khắp các tỉnh thành cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Cần Thơ,....

Lan tỏa cảm hứng khởi đầu

D&H Realty Ra Mắt: Khẳng định tầm nhìn bền vững trên thị trường BĐS- Ảnh 2.

Ông Lê Kim Chung - Phó Ban Đầu tư và Phát triển chia sẻ về định hướng kinh doanh

Bên cạnh các phần chia sẻ từ Ban Lãnh đạo và định hướng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, sự kiện còn là dịp để toàn thể nhân sự D&H Realty cùng nhìn về một mục tiêu chung – kiến tạo một thương hiệu bất động sản mang lại giá trị thực cho thị trường và cộng đồng.

Không gian sự kiện được đầu tư kỹ lưỡng, mang dấu ấn hiện đại, năng động và mang đậm tinh thần trẻ trung, cầu thị – đúng với định hướng phát triển của D&H Realty trong tương lai.

Sẵn sàng cho chặng đường phía trước

Khép lại buổi lễ, D&H Realty đã truyền tải một thông điệp rõ ràng: Dù là một thương hiệu mới, nhưng được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, D&H Realty sẵn sàng bước vào thị trường bất động sản với tâm thế cầu thị, minh bạch và đầy quyết tâm.

Trong thời gian tới, D&H Realty định hướng trở thành đối tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư, đồng thời là đơn vị tiên phong xây dựng văn hoá doanh nghiệp lấy "niềm tin và giá trị thật" làm cốt lõi.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS D&H

Địa chỉ: Lô NTT26, Tổ hợp nhà liền kề, trung tâm thương mại và căn hộ, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0816 455 288

Email: infor@dhrealty.vn 

