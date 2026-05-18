Di dời người dân khỏi chung cư 'chờ sập' ở Ninh Bình
Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh 18-05-2026 - 11:44 AM |
Bất động sản
Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng, được xác định ở mức nguy hiểm cấp D và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ của 2 khu chung cư cũ tại số 181 và 207 Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời khẩn cấp các hộ dân tới nơi ở mới an toàn hơn.
Những ngày này, không khí di dời tại khu chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ đang diễn ra khẩn trương. Người dân tất bật đóng gói đồ đạc, vận chuyển tài sản ra xe để chuyển tới nơi ở mới.
Nhiều hạng mục tại 2 khu nhà hư hỏng nặng với tình trạng tường nứt, trần bong tróc, cốt thép hoen gỉ, nước thấm dột khắp nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và sập đổ bất cứ lúc nào. Mỗi mùa mưa bão, người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh bất an.
Thực trạng xuống cấp nghiêm trọng tại khu chung cư 207 Hoàng Văn Thụ
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án di dời và hỗ trợ các hộ dân đang cư trú tại chung cư 181 và 207 Hoàng Văn Thụ để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.
Thời điểm hiện tại, các hộ dân đang khẩn trương thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi tạm cư.
Bà Trần Thị Kim Oanh (65 tuổi) cho biết: "Tôi sống tại nhà chung cư 207 Hoàng Văn Thụ từ lúc 8 tuổi. Hàng chục năm nay, khu nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Năm nào cũng vậy, đến mùa mưa bão tôi và các hộ dân ở đây đều rất lo lắng nên khi có thông báo được hỗ trợ di dời đến nơi ở khác gia đình tôi rất mừng".
Tương tự, gia đình ông Trần Trọng Tâm cũng đang thu dọn đồ đạc để chuyển đi
Ngồi lặng trong căn hộ cũ kỹ đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ, ông Phạm Văn Phong (SN 1949) không khỏi bùi ngùi trong ngày thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi ở quen thuộc này. “Trước đây cả gia đình tôi có 9 người từng sinh sống ở đây. Sau này, con cái lần lượt lập gia đình, chuyển ra ở riêng, chỉ còn mình tôi ở lại. Dù khu chung cư đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt nhiều thiếu thốn, chật chội và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng tôi ở đây từ nhỏ, gắn bó gần một đời người nên rời đi tôi cảm thấy lưu luyến, khó tả”, ông Phong chia sẻ.
Khu chung cư cũ 181 Hoàng Văn Thụ trước đây từng là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân, nay hành lang đã vắng bóng người. Nhiều căn hộ cửa đóng then cài sau khi hoàn tất việc di dời.
Nhiều người dân đã hoàn tất việc chuyển đồ đạc, chỉ còn lại căn hộ trống trơn.
Tầng 2 khu chung cư 181 Hoàng Văn Thụ có gắn biển cảnh báo "Khu vực nguy hiểm, hạn chế qua lại".
Một số hộ dân vẫn đang tất bật những khâu cuối cùng, thu dọn nốt đồ đạc, bàn giao căn hộ. Xe vận chuyển liên tục ra vào, chở theo giường tủ, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt của các gia đình.
Theo lãnh đạo phường Nam Định, công tác di dời các hộ dân được triển khai từ ngày 16 đến 20/5, trong đó tập trung lực lượng lớn nhất vào hai ngày 16 và 17/5. Để hỗ trợ người dân chuyển tới nơi ở mới, địa phương huy động hơn 100 người mỗi ngày gồm lực lượng công an, đoàn thanh niên tham gia vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ các hộ dân trong suốt quá trình di dời. Theo phương án được phê duyệt, các hộ dân sẽ được bố trí tạm cư tại khu nhà D, cụm nhà ở sinh viên phường Nam Định trong thời gian 36 tháng hoặc đến khi hoàn thành dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.
