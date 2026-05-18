Di dời người dân khỏi chung cư 'chờ sập' ở Ninh Bình

Ngồi lặng trong căn hộ cũ kỹ đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ, ông Phạm Văn Phong (SN 1949) không khỏi bùi ngùi trong ngày thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi ở quen thuộc này. “Trước đây cả gia đình tôi có 9 người từng sinh sống ở đây. Sau này, con cái lần lượt lập gia đình, chuyển ra ở riêng, chỉ còn mình tôi ở lại. Dù khu chung cư đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt nhiều thiếu thốn, chật chội và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng tôi ở đây từ nhỏ, gắn bó gần một đời người nên rời đi tôi cảm thấy lưu luyến, khó tả”, ông Phong chia sẻ.