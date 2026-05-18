Hà Nội: Điều chỉnh giao thông nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Theo Phùng Linh | 18-05-2026 - 11:43 AM | Bất động sản

Bắt đầu từ ngày 18/5, phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ được điều chỉnh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi Thông báo số 751/TB-SXD về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh. Theo lộ trình, phương án phân luồng mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 18/5/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Phạm vi rào chắn và thi công nằm trên địa bàn hai phường Láng và Giảng Võ. Nhằm bảo đảm tiến độ công trình và hạn chế ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng hướng dẫn lộ trình di chuyển cụ thể cho từng hướng qua nút giao.

Chi tiết phương án phân luồng, đối với hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Nguyên Hồng, các phương tiện thô sơ và xe máy sẽ được chỉ dẫn đi vào tuyến đường tạm sát khu vực rào chắn. Tuyến đường tạm này có mặt cắt rộng khoảng 7m, được đổ bê tông kiên cố để bảo đảm an toàn cho người lưu thông.

Đối với hướng đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đi Nguyễn Chí Thanh), phương tiện sẽ lưu thông qua tuyến đường tạm nằm sát phạm vi rào chắn với bề rộng mặt đường trung bình 12,3m - 15,2m. Các hướng di chuyển còn lại qua nút giao tiếp tục tuân thủ theo hệ thống đèn tín hiệu và biển báo hiện trạng.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố chủ trì bổ sung biển báo, vạch sơn; đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại khu vực nút giao và lân cận cho phù hợp với lưu lượng thực tế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông có trách nhiệm tăng cường quân số ứng trực để hướng dẫn, phân luồng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, UBND hai phường Láng, Giảng Võ được giao nhiệm vụ phối hợp điều tiết, kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông, đặc biệt là trên trục La Thành và Nguyên Hồng.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi về phương án tổ chức giao thông cũng như tiến độ triển khai dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công cần chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc.

