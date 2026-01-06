Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi làm quá áp lực, quyết định rẽ hướng: Về nhà làm “giúp việc” cho bố mẹ!

06-01-2026 - 13:16 PM | Lifestyle

Đây không phải là lựa chọn của 1 cá nhân, mà đang dần trở thành xu hướng chung?

Giữa bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt, tại Trung Quốc, một xu hướng việc làm mới đang dần lên ngôi: Nghề “làm con ngoan toàn thời gian của bố mẹ. Xu hướng này thực ra rất đơn giản, thay vì lao vào guồng quay công việc căng thẳng, nhiều người trẻ lựa chọn về nhà, làm giúp việc, mua vui cho bố mẹ mình - những người ở tuổi xế chiều.

Cụ thể, những người làm nghề “con ngoan full-time” này được cha mẹ “tuyển dụng” để đảm nhận các công việc gia đình, chăm sóc tinh thần và sinh hoạt hàng ngày, đổi lại, họ nhận được một khoản trợ cấp cố định hàng tháng. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy trong vòng 2 năm trở lại đây, lựa chọn tưởng như nghịch lý này lại trở thành lối thoát cho không ít người trẻ.

Trên Douban (một nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc), thậm chí còn có 1 group mang tên: Cộng đồng giao lưu - Người làm nghề “con ngoan full-time”, với hoảng 4.700 thành viên. Bên cạnh đó, hashtag “con trai, con gái toàn thời gian” trên Xiaohongshu đã đạt hơn 3,1 triệu lượt xem, cho thấy mức độ lan tỏa của trào lưu này.

Đi làm quá áp lực, quyết định rẽ hướng: Về nhà làm “giúp việc” cho bố mẹ!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi xu hướng “làm con ngoan toàn thời gian” ngày càng phổ biến, nhiều câu hỏi được đặt ra: Vì sao nó lại hấp dẫn đến vậy với giới trẻ? Và liệu mô hình này có khiến 1 thế hệ người trẻ trở nên lười biếng, nhụt chí, sống “tầm gửi” vào phụ huynh hay không?

Không chỉ là “những đứa con ăn bám”

Một số ý kiến cho rằng “làm con ngoan toàn thời gian” chỉ là cách gọi khác để chỉ những người con ăn bám cha mẹ - xuất hiện từ những năm 2000. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng giữa hai khái niệm này có một điểm khác biệt quan trọng.

Phần lớn những “con cái toàn thời gian” hiện nay từng nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, học hành bài bản và không hề lười biếng. Điều khác biệt nằm ở chỗ: Họ đang coi việc chăm sóc bố mẹ như một công việc thực thụ, đòi hỏi thời gian, trách nhiệm và sự tập trung lẫn đầu tư cảm xúc.

Một bản mô tả công việc cho vai trò “con ngoan toàn thời gian” từng nêu rõ: “Luôn trong trạng thái sẵn sàng, phải trả lời tin nhắn WeChat của bố mẹ và nghe điện thoại bất cứ lúc nào. Không được từ chối, kể cả với những việc nhỏ nhất. Thường xuyên trò chuyện, nắm tay hoặc ôm để thể hiện sự quan tâm về mặt tinh thần. Khi xảy ra mâu thuẫn, luôn là người chủ động làm hòa”.

Đi làm quá áp lực, quyết định rẽ hướng: Về nhà làm “giúp việc” cho bố mẹ!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nianan, một phụ nữ 40 tuổi tự nhận mình là “con gái ngoan toàn thời gian” cho biết: Lịch sinh hoạt mỗi ngày của cô bắt đầu bằng một giờ tập nhảy cùng bố mẹ vào buổi sáng, sau đó là đưa bố mẹ đi chợ, nấu cơm trưa, tập thể dục cữ chiều (thường là đi dạo), rồi lại quay về nhà, chuẩn bị bữa tối. Mgoài ra, cô cũng phụ trách toàn bộ việc sửa chữa, nâng cấp các thiết bị điện tử trong nhà, lái xe đưa đón bố mẹ và tổ chức một đến hai chuyến du lịch gia đình mỗi tháng. Đổi lại, Nianan nhận được 4.000 NDT/tháng (khoảng 14 triệu đồng), thấp hơn mức lương trung bình ở Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian làm “con ngoan của bố mẹ”, không ít người vẫn nỗ lực học tập, thi lấy chứng chỉ để tìm đường quay lại thị trường lao động. Một cô gái chia sẻ trên Douban rằng cô đã làm việc cho bố mẹ suốt 3 năm, trước khi thi đỗ kỳ thi công chức.

“Đó là 3 năm dài đằng đẵng, đầy những giằng xé, nỗi bất an về tương lai nhưng may mắn, tôi được gia đình ủng hộ hết mình, dù là với công việc làm con toàn thời gian, hay ôn thi công chức và giờ đây là đi làm trở lại, và để bố mẹ ở nhà với nhau” - Cô viết.

Tuy nhiên trên thực tế, việc 2 thế hệ với những quan điểm và lối sống khác nhau, sống cùng nhau cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Một cô gái từng làm “con ngoan toàn thời gian” cho biết cô bị bố mẹ trách móc thẳng thừng: “Con không đỗ cao học, cũng không xin được việc, đi làm thì chật vật. 25 tuổi vẫn độc thân. Con đã đạt được điều gì chưa? Bạn bè đồng trang lứa đều đã vượt xa con rồi”.

Câu hỏi ấy không chỉ dành riêng cho một cá nhân, mà phản ánh nỗi trăn trở chung của cả một thế hệ người trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng giữa áp lực mưu sinh và kỳ vọng gia đình.

(Nguồn: SCMP)

Bỏ chức giám đốc, nợ nần chồng chất, chàng cử nhân đi làm shipper, ngủ 5 tiếng/ngày: 5 năm sau gây sốc!

Theo Ngọc Linh

Thanh niên Việt

