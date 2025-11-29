Di sản Hà Nội giữa lòng Sài Gòn: Kem Tràng Tiền Sài Thành – trải nghiệm nhượng quyền vượt trội

Trải qua hơn sáu thập kỷ, Kem Tràng Tiền – thương hiệu kem biểu tượng của Hà Nội – vẫn không ngừng đổi mới, đưa hương vị di sản đến mọi miền tổ quốc. Tháng 11/2025, Kem Tràng Tiền Sài Thành, 205 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, TP.HCM, chính thức khai trương, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược nhượng quyền toàn quốc.

Vị trí cửa hàng nằm ngay trên trục đường "thiên đường ăn uống", nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho khách di chuyển, dễ tìm và tiếp cận đông đảo thực khách, từ người đi làm đến giới trẻ và gia đình. Khác với cửa hàng thông thường, Kem Tràng Tiền Sài Thành mang dấu ấn riêng. Không gian kết hợp tinh thần di sản Hà Nội với phong cách hiện đại, trẻ trung, tạo điểm đến hấp dẫn cho các nhóm khách đa dạng. Mỗi chi tiết từ nội thất, ánh sáng, cách bài trí đến dịch vụ đều chuẩn hóa, vừa giữ tinh thần truyền thống, vừa đảm bảo tiện nghi và thoải mái.

Đây là lựa chọn hàng đầu cho các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hay thưởng thức cá nhân. Quy trình vận hành cũng là điểm nhấn. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, đồng hành xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến khai trương, giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn hương vị chuẩn Hà Nội nhưng linh hoạt theo nhu cầu miền Nam.

Sản phẩm kem với hương vị đặc trưng, gây thương nhớ và đậm chất Hà Nội.

Mỗi ly kem, thức uống hay hộp bánh đều chất lượng đồng đều, phục vụ nhanh chóng và tiện lợi. Khí hậu nóng quanh năm của TP.HCM cũng giúp đồ lạnh luôn được thưởng thức trọn vẹn, đồng thời tối ưu doanh thu cho cửa hàng. "Hướng đi của tụi mình là giữ nguyên giá trị cũ, nhưng thổi vào đó hơi thở mới — để Tràng Tiền vừa quen vừa mới, vừa là ký ức vừa là niềm vui của hôm nay", bà Quỳnh Trâm –– người đầu tiên mang mô hình cửa hàng nhượng quyền Kem Tràng Tiền đến Sài Gòn. Sản phẩm tại cửa hàng được tối ưu để phù hợp khẩu vị miền Nam nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống. Bộ sưu tập Thức uống di sản kết hợp nguyên liệu quen thuộc như cacao, vani, sữa dừa, cốm, đậu xanh… với công thức hiện đại và topping kem độc quyền, tạo trải nghiệm vừa quen vừa mới.

Bộ sưu tập Thức Uống Di Sản

Những món như Trà lá nếp kem cốm, Trà matcha kem dừa trở thành lựa chọn yêu thích cho các buổi hẹn hò, tụ tập bạn bè hay thưởng thức cá nhân. Bên cạnh kem và thức uống, Bánh Tràng Tiền là điểm nhấn quan trọng. Các loại bánh như Bánh cốm dừa, Bánh phu thê, Bánh chưng Tràng Tiền được chế biến tỉ mỉ, bảo quản bằng công nghệ hiện đại, giữ trọn hương vị nguyên bản trong suốt hai tháng mà không cần chất bảo quản. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho quà biếu Tết, quà tặng doanh nghiệp hoặc cho những ai muốn mang trọn một phần Hà Nội về Sài Gòn.

Mang trọn một phần hương vị Hà Nội về Sài Gòn

Một ưu điểm nổi bật khác là trải nghiệm khách hàng toàn diện. Từ không gian check-in sống ảo, dịch vụ nhanh chóng, phục vụ linh hoạt, đến cách bài trí sản phẩm, tất cả đều hướng đến sự tiện nghi, thoải mái và ấn tượng khó quên. Đây là minh chứng cho chiến lược nhượng quyền hiệu quả: không chỉ mở rộng thương hiệu mà còn mang đến trải nghiệm riêng biệt, hấp dẫn và khác biệt hoàn toàn so với cửa hàng kem thông thường.

Hành trình của Kem Tràng Tiền Sài Thành là minh chứng cho một thương hiệu vừa giữ giá trị di sản Hà Nội, vừa thổi vào hơi thở mới, trẻ trung, tiện nghi và phù hợp với nhịp sống hiện đại TP.HCM. Từ que kem truyền thống, ly thức uống sáng tạo đến hộp bánh tinh túy, mỗi lần ghé tiệm là một trải nghiệm trọn vẹn – vừa thưởng thức, vừa check-in, vừa cảm nhận ký ức Hà Nội trong một không gian hiện đại, năng động và thuận tiện ngay trung tâm quận. Với những ưu điểm về vị trí đắc địa, không gian, sản phẩm và dịch vụ, Kem Tràng Tiền Sài Thành là cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại miền Nam, thể hiện thành công của chiến lược mở rộng toàn quốc, đồng thời giữ trọn giá trị di sản Hà Nội ngay giữa lòng Sài Gòn.