Dị thường như bão số 5

Đến 2h sáng nay (26/8), gần 12 giờ sau khi tâm bão bắt đầu vào đất liền khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh, bão mới di chuyển đến biên giới Việt - Lào và vẫn giữ cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Phải đến 4h sáng nay, khi vượt qua biên giới Việt – Lào, sang đến Trung Lào, bão số 5 mới bắt đầu suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Như vậy, bão số 5 đã có khoảng 12 giờ đồng hồ quần thảo dữ dội các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Không chỉ di chuyển rất chậm khi vào bờ, bão số 5 còn di chuyển lòng vòng, thời điểm đổ bộ, có những lúc, bão di chuyển chếch xuống phía nam, sau đó lại di chuyển ngược lên theo hướng tây bắc khiến Nghệ An – Hà Tĩnh hứng tâm bão trong hơn 12 giờ đồng hồ.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ đi ngang khu vực Trung Lào và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền khu vực Thanh Hóa-Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình sáng nay còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Mưa lớn vẫn bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong hôm nay (26/8).

Mưa lớn còn kéo dài với trọng tâm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Dự báo, từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60–120m m, có nơi mưa rất to trên 200m m.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–100m m, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150m m. Tình hình lũ lên trên các sông miền Trung còn diễn biến phức tạp.

Bão số 5 đang cho thấy sự dị thường và khốc liệt. Hà Tĩnh là địa phương có thể gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão số 5. Đây là khu vực đón gió sớm nhất và mạnh nhất. Trong đó trạm Cẩm Nhượng có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Thời điểm đổ bộ đất liền, bão số 5 có thời điểm đi chếch xuống phía nam khiến toàn bộ tâm bão nằm gọn trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 5 quần thảo đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh đến 12 giờ đồng hồ. Ảnh: Thu Hiền

Cùng với gió rất mạnh, Hà Tĩnh cũng là địa phương hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất. Ngày hôm qua, nhiều nơi của Hà Tĩnh hứng chịu mưa từ 500-600mm. Từ đêm qua đến sáng nay, dù tâm bão dịch lên phía bắc và sang Lào, Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn bao trùm với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Nghệ An là nơi có gió giật mạnh nhất khi tại Trạm Đô Lương có gió giật cấp 15, trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, trạm Vinh có gió giật cấp 12. Dù không dữ dội như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng hứng chịu lượng mưa trên 200mm trong ngày hôm qua và tiếp tục mưa trên 200mm đêm qua và sáng nay.

Quảng Bình (cũ) cũng là một trong những địa phương ảnh hưởng đầu tiên với gió mạnh và mưa rất lớn. Ngày hôm qua, khu vực này có mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm. Hôm nay, Quảng Bình đã hết mưa.

Dù nằm xa tâm bão, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình cũng có gió mạnh. Trong đó trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực này cũng hứng chịu mưa lớn phổ biến từ 200-300mm, có thấy vùng mây rộng và cường độ rất mạnh của bão số 5.

Hoàn lưu của bão số 5 cũng gây mưa gần như toàn bộ miền Bắc, trong đó trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Phú Thọ là những nơi mưa to nhất. Nhiều nơi mưa trên 150mm chỉ từ 19h tối qua đến 3h sáng nay như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Theo các chuyên gia, bão số 5 cho thấy sự dị thường khốc liệt của biến đổi khí hậu. Bão hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Luzon của Philippines, đi vào Biển Đông vào đêm 22/8 và nhanh chóng mạnh lên thành bão.

Nhờ gặp điều kiện vô cùng thuận lợi, bão đã tăng 7 cấp trong vòng hai ngày, từ một áp thấp nhiệt đới cuối cấp 6, trở thành cơn bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 khi tiến về vùng biển Bắc Trung Bộ nước ta. Đảo Hải Nam Trung Quốc cũng ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 khi cơn bão này quét qua khu vực phía nam của Đảo ngày 24/8.

Cùng với bão Yagi năm ngoái, chỉ trong vòng 2 năm nước ta đã hứng chịu hai cơn bão có sức tàn phá nặng nề, cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt.

Dự báo từ nay đến tháng 11 là cao điểm mùa bão trên Biển Đông với số lượng cơn bão/áp thấp nhiệt đới nhiều hơn trung bình nhiều năm, trong đó cần đặc biệt lưu ý các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và phức tạp.