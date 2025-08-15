Diana Unicharm nhận giải thưởng “Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời”

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín thường niên do HR Asia – tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có văn hóa làm việc xuất sắc và cam kết chăm sóc đội ngũ. Danh hiệu "Most Caring Company" được trao dựa trên khảo sát độc lập từ hàng nghìn nhân viên, cùng các tiêu chí đánh giá toàn diện như: Chính sách phúc lợi và hỗ trợ đời sống - Môi trường làm việc an toàn, gắn kết - Cơ hội phát triển công bằng, liên tục - Sự lắng nghe và thấu hiểu từ Ban lãnh đạo.

Quan tâm đến những giá trị hạnh phúc, thúc đẩy cân bằng công việc – cuộc sống

Với triết lý "Nhân viên hạnh phúc là nền tảng của doanh nghiệp bền vững", Diana Unicharm chú trọng xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện – từ chế độ lương thưởng cạnh tranh, các hoạt động đào tạo phát triển nhân viên đa dạng và linh hoạt, các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động thúc đẩy cân bằng công việc – cuộc sống.

Tại Diana Unicharm, khái niệm 'hạnh phúc của nhân viên' được thể hiện qua những hành động cụ thể hàng ngày. Đó là những bữa ăn ngay tại văn phòng, các câu lạc bộ thể thao sau giờ làm giúp giảm căng thẳng, hay những chương trình teambuilding kết nối tinh thần đồng đội – tất cả đều hướng đến một môi trường làm việc cân bằng và tích cực.

Sân bóng đá tại nhà máy Diana Unicharm Bắc Ninh

Chính sách làm việc linh hoạt dành cho nhân viện có con nhỏ, chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với lao động có thâm niên gắn bó cũng là minh chứng cho cam kết của Công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc đề cao "work-life balance"

"Tôi từng trải qua giai đoạn chăm con nhỏ rất áp lực, nhưng Công ty đã linh hoạt thời gian làm việc để hỗ trợ tôi tối đa. Sự quan tâm này thực sự khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng." – Chị Đỗ Thị Uyên, nhân viên Diana Unicharm chia sẻ.

Khảo sát nội bộ mới nhất cho thấy trên 96% nhân viên Diana Unicharm hài lòng với mức độ cân bằng công việc – cuộc sống mà họ đang có. Sự hài lòng ấy không chỉ giúp họ sẵn sàng cống hiến nhiều hơn, mà còn lan tỏa tinh thần tích cực trong môi trường làm việc, góp phần tạo nên một tập thể gắn kết và giàu nội lực.

Xây dựng văn hóa đa thế hệ – nơi mọi nhân viên đều được tôn trọng và phát triển

Với lịch sử 28 năm hình thành và phát triển, Diana Unicharm là doanh nghiệp quan tâm chiến lược phát triển nguồn nhân lực đa thế hệ. Với nhiều thế hệ nhân sự đang cùng làm việc – từ Gen X, Gen Y đến Gen Z mới vào nghề – văn hóa doanh nghiệp được định hình dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, học hỏi lẫn nhau và tạo cơ hội cho mọi thế hệ được phát triển theo cách riêng. Tại đây, tất cả nhân viên đều được truyền cảm hứng để "Love your possibilities" – Tin tưởng ở tiềm năng không giới hạn của bản thân để bứt phát mỗi ngày.

Diana Unicharm đề cao văn hóa tôn trọng – công bằng – cởi mở xuyên suốt mọi cấp bậc, tuân thủ theo nguyên tắc hành động toàn cầu của Tập đoàn Unicharm. Các chính sách áp dụng tại đây luôn linh hoạt, đổi mới và lắng nghe nhân viên, thể hiện qua các khảo sát nhân viên định kỳ hay qua phương thức giao tiếp cân bằng giữa nhân viên và lãnh đạo theo mô trình "Quản trị cộng hưởng".

Hoạt động teabreak tại Diana Unicharm

Giải thưởng là động lực, không phải đích đến

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Giám Đốc Nhân sự Diana Unicharm cho biết: "Chúng tôi không tạo ra chính sách để đạt giải thưởng, mà để mỗi Nhân viên thực sự cảm nhận được hạnh phúc và sẵn sàng gắn bó lâu dài. Giải thưởng này là sự ghi nhận đáng tự hào, nhưng quan trọng hơn cả, nó là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định trên hành trình xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, truyền cảm hứng và phát triển bền vững."

Sự vinh danh từ HR Asia Awards 2025 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm không chỉ là một giá trị lý tưởng mà còn là sức mạnh cốt lõi giúp Diana Unicharm phát triển dài hạn và bền vững.