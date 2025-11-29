DIC Corp đã hoàn tất mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa thông tin về việc đã hoàn tất mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, ngày thực hiện mua lại là 27/11/2025.

Sau giao dịch, dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326002 giảm xuống còn 200 tỷ đồng. Đồng thời, tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của DIC Corp cũng giảm xuống còn 800 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã DIGH2326002 gồm 10.000 trái phiếu thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được DIC Corp phát hành từ ngày 25/3/2024.

Ảnh minh họa

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

DIC cho biết việc chủ động tất toán phần lớn khối lượng trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc nợ và gia tăng tính lành mạnh tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi.

Bên cạnh đó, với việc mua lại trước hạn trái phiếu, DIC Corp đã có bước chủ động cơ cấu tài chính, mở ra dư địa, thu xếp khoản tài chính mới để tăng triển khai các dự án trọng điểm như Khu đô thị DIC Nam Vĩnh Yên City Phú Thọ, Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai, Khu phức hợp Cap Saint Jacques,... Đồng thời, DIC Corp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất nhằm gia tăng nguồn lực phát triển trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong một diễn biến khác, DIC Corp đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE).

Theo đó, DIC Corp đã đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu DC4 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, DIC Corp sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu xuống còn gần 24,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 28,39% xuống còn 25,97% vốn tại Dicera Holdings.