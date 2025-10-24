DiCi Catering và hành trình chinh phục niềm tin của những đối tác “khó tính” nhất

Sau 16 năm phát triển, việc phục vụ hơn 100.000 suất ăn/ngày cho các đối tác FDI hàng đầu đã tôi luyện cho DiCi Catering một năng lực vận hành đặc biệt. DiCi Catering hiểu rằng, với những doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay EU, một bữa ăn không chỉ cần ngon, mà còn phải là một sản phẩm có thể kiểm chứng, truy vết và đồng nhất về chất lượng.

Lời giải từ "xương sống" công nghệ và kỷ luật vận hành

Tại DiCi Catering, niềm tin được xây dựng dựa trên một hệ thống vận hành được chuẩn hóa triệt để. Thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm cảm tính, mọi quy trình đều được mã hóa thành chuẩn mực: từ bếp một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chứng nhận ISO 22000:2018, đến việc áp dụng quy trình LEAN để tối ưu hiệu suất.

Một tình huống điển hình mà DiCi Catering thường giải quyết là tại các nhà máy sản xuất đa ca với khung "giờ vàng" phục vụ bữa ăn rất ngắn, trong khi có nhiều điểm giao nhận khác nhau. Để giải quyết bài toán này, chuỗi giải pháp của DiCi Catering được kích hoạt. Đầu tiên, bộ phận dự báo sử dụng dữ liệu (lịch sản xuất, lịch tăng ca, số liệu tuần trước) thay vì ước lượng để đảm bảo nguyên liệu đầu vào khớp với sản lượng nấu. Tiếp theo, tại bếp một chiều, nguyên liệu phải qua kiểm chuẩn 12 tiêu chí, sơ chế tách biệt, chế biến, lưu mẫu và bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt. Tại thời điểm "giờ vàng", công đoạn chuẩn bị khay, thìa, đũa, khăn, nước hoàn tất trước 20 phút, nhân viên sẵn sàng phục vụ theo đúng định mức dinh dưỡng. Sau ca, cán bộ/ nhân viên được đánh giá/ phản hồi chất lượng bữa ăn qua QR/phiếu rồi tổng hợp, đưa thẳng vào vòng cải tiến cho ca kế tiếp.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng truy vết và chịu trách nhiệm, một đại diện DiCi Catering chia sẻ. "Khi khách hàng cần bằng chứng, chúng tôi có thể truy xuất ngược về lô nguyên liệu, ca trực, mẫu lưu... Mọi dữ liệu đều được số hóa, minh bạch và có thể kiểm chứng."

DICI Catering vận hành hệ thống bếp ăn với công suất hơn 100.000 suất ăn mỗi ngày, phục vụ các doanh nghiệp top đầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam.

Biến phúc lợi "mềm" thành quy trình "cứng" có thể đo lường

Từ góc nhìn của phòng nhân sự, các vấn đề như khiếu nại khó truy cứu hay chất lượng bữa ăn không đồng đều là những tác nhân gây mệt mỏi. DiCi Catering giải quyết những điểm nghẽn này bằng Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA), văn bản ràng buộc trách nhiệm về các chỉ số cụ thể như tỷ lệ giao ăn đúng giờ, thời gian phản hồi khiếu nại trong 2 giờ. Khi các chỉ số được chia sẻ minh bạch, cuộc thảo luận giữa DiCi Catering và đối tác chuyển từ "cảm giác" sang "dữ liệu". Nhờ đó, niềm tin được tái khẳng định qua từng ca phục vụ, giúp phòng nhân sự biến bữa ăn - một phúc lợi tưởng chừng "mềm" - thành một quy trình "cứng" có KPI rõ ràng.

DiCi Cartering áp dụng quy trình LEAN vào vận hành hệ thống giúp cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành.

Dấu ấn từ nhà sáng lập: "Người để tin, hệ thống để dựa"

Một hệ thống dù tốt đến đâu cũng cần người lãnh đạo có tâm và tầm. Đó là vai trò của Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Đoàn Tất Chiều, người có hơn 20 năm gắn bó với ngành và từng làm việc trực tiếp tại Nhật Bản. Ông đã đưa kỷ luật vệ sinh, tư duy cải tiến liên tục (Kaizen) và mô hình bếp một chiều vào "ADN vận hành" của DiCi Catering. Khi nhà sáng lập công khai các tiêu chuẩn và trực tiếp chịu trách nhiệm về các chỉ số SLA, niềm tin của đối tác không chỉ đến từ trải nghiệm bữa ăn, mà còn đến từ cảm giác "được bảo lãnh" bởi một cam kết cá nhân. Đó là điều các đối tác FDI khó tính luôn tìm kiếm: "người để tin, hệ thống để dựa".

Ngoài ra, hành trình này đến từ sự gắn kết của tập thể hơn 750 nhân sự DiCi Catering, tại 20 tỉnh thành và kinh nghiệm vận hành hơn 100.000 suất ăn/ ngày. Dici Catering tự hào về đội ngũ nhân sự của mình là những đầu bếp tài năng giàu kinh nghiệm, những cô/chú phụ bếp tận tâm giàu kinh nghiệm, họ được đào tạo chuẩn hoá theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, phục vụ bằng cái tâm cái trách nghiệm với nghề.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Tất Chiều (bên trái) với 20 năm kinh nghiệm vận hành suất ăn công nghiệp, là người đứng sau nhiều thương hiệu Suất Ăn Công nghiệp top đầu Việt Nam.

Chính những điều trên DiCi Catering đã chinh phục được những đối tác khó tính nhất. Bởi năng lực vận hành tích lũy qua hơn 16 năm và một đội ngũ đã quen với kỷ luật của bếp Nhật là bảo chứng cho sự ổn định. Ngoài ra DiCi Catering sở hữu "bộ công cụ" hiện đại của một nhà cung ứng quy mô lớn: chuẩn ISO 22000:2018, quy trình LEAN, bảo hiểm suất ăn cho doanh nghiệp, bếp một chiều, quy trình kiểm soát - lưu mẫu - bảo quản, và cơ chế phản hồi theo thời gian thực. Và cuối cùng là doanh nghiệp không dừng ở "nấu và phục vụ" mà đóng vai trò đối tác cải tiến phúc lợi: từ thực đơn 40 ngày không trùng lặp, cá nhân hóa đơn giá theo nhu cầu, đến tư vấn định mức dinh dưỡng gắn với đặc thù lao động. Kết quả tổng hợp là chất lượng đồng nhất, truy vết đầy đủ, và trải nghiệm minh bạch. DiCi Catering đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý vận hành, ràng buộc chất lượng bằng SLA, duy trì độ hài lòng khách hàng trên 90%. Đó là lý do DiCi Catering tự tin tuyên bố "không chỉ cung cấp suất ăn, mà còn mang đến giải pháp tái sản xuất sức lao động uy tín, hiệu quả, chất lượng", đặt mục tiêu dẫn đầu Việt Nam và vươn tầm Đông Nam Á.

Trong ngành có biên lợi nhuận mỏng và tiêu chuẩn dày như suất ăn công nghiệp, DiCi Catering chọn con đường khó: chuẩn hóa triệt để, vận hành bằng dữ liệu và cải tiến không ngừng. Đó là cách DiCi Catering chinh phục những đối tác khó tính nhất: bằng sự ổn định được kiểm chứng, và cam kết được thực thi mỗi ngày, cho mỗi suất ăn.

Thông tin liên hệ:

Tên công ty: Công ty Cổ phần DiCi Việt Nam

Địa chỉ: ATT5-4 Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0915.98.33.88

Email: contact@dicicatering.com

Tham khảo tại website: https://dicicatering.com/cau-chuyen-cua-dici/