Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần đây thay đổi ra sao?

11-08-2025 - 14:44 PM | Xã hội

Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn của Học viện Quân y trong 3 năm gần đây nhất.

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần nhất, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:

Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm gần nhất.

Năm 2024, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Học viện Quân y dao động từ 24,12 đến 27,49 điểm (tùy ngành và đối tượng tuyển sinh).

Năm nay, Học viện Quân y tuyển sinh 630 chỉ tiêu hệ dân sự, trong đó học viện tuyển 50 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, 80 chỉ tiêu thạc sĩ. Với trình độ đại học, học viện sẽ tuyển 280 sinh viên cho 3 ngành, gồm: Y khoa, Dược sĩ, Y học dự phòng.

Hơn 200 chỉ tiêu còn lại học viện dành tuyển sinh cho bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II.

Học viện sử dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

- Phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:

- Ngành Y khoa: Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); D07 (Toán, Hóa, Anh).

- Ngành Dược học: Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa); D07 (Toán, Hóa, Anh).

