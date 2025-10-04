Điểm lại hàng loạt bê bối của công ty Hoàng Hường khiến dư luận dậy sóng

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) hay còn gọi là Hoàng Hường, được biết đến là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường , đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Từng xuất hiện trên mạng xã hội như một "nữ doanh nhân thành đạt" với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có, Hoàng Hường giờ đây lại gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Cụ thể, tháng 12/2019, phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động. Lý do là sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề, thay đổi điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với hồ sơ được thẩm định ban đầu.

Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố. (Ảnh FBNV).

Tuy nhiên, sau quyết định này, cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động trái phép đến tận cuối năm 2020. Không một lời xin lỗi nào được đưa ra với khách hàng. Thay vào đó, thương hiệu này vẫn xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội như chưa từng có sai phạm.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường ra mắt sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic. Trong hàng loạt livestream cá nhân và các fanpage phụ, bà Hường tự tin tuyên bố sản phẩm có thể "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "chữa viêm lợi lâu năm". Những phát ngôn phi khoa học này được quảng cáo như sự thật.

Đến năm 2022, sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường tiếp tục được quảng cáo như "thần dược". Trong một livestream, Hường tuyên bố " Tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. 1-2 tuần khỏi 50-60%, nặng thì 2 tháng là dứt điểm".

Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm xử phạt công ty 65 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo, gây hiểu lầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Nhưng chỉ một tháng sau, doanh nghiệp này tiếp tục bị cảnh báo về vi phạm với sản phẩm viên xương khớp và hoạt huyết Hoàng Hường.

Gần đây, bà Hường lại tiếp tục bị "điểm danh" khi xuất hiện trong video quảng bá viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health. Sản phẩm được người phụ nữ này khẳng định "đã được hội đồng khoa học thế giới công nhận".

Trong nhiều livestream bán hàng theo kiểu “khủng bố” người dùng mạng xã hội, Hoàng Hường “nổ” rằng đã bỏ ra 100 tỷ đồng để mua công thức xương khớp; có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường không có bất cứ nhà máy nào. Hơn 10 mã sản phẩm của Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường được thuê gia công tại Công ty Cổ phần dược phẩm công nghệ cao Abipha, Công ty TNHH dược thảo Hoàng Thành, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI, Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam và Công ty TNHH dược phẩm Nasaki.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm (gồm hai em rể và ba nhân viên của Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Dù trực tiếp điều hành, Hường khai chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn việc vận hành do “một ê kíp khác” đảm nhiệm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh, bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.