Điểm sáng doanh nghiệp họ SCIC mùa ĐHCĐ 2025

Áp lực là động lực

Đại hội cổ đông Traphaco đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.559 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) và lợi nhuận 268 tỷ đồng (tăng trưởng 4,2%) cho năm 2025. Theo ông Chung Ji Kwang, Chủ tịch HĐQT Traphaco, những con số này được đặt ra với một cách tiếp cận có phần thận trọng, xét đến những thách thức của thị trường hiện nay. Tuy nhiên, Traphaco sẽ đẩy mạnh doanh số, không chỉ để đạt được mục tiêu đề ra mà còn hướng đến việc vượt xa kỳ vọng.

Vị ngọt cũng đến với SCIC và các cổ đông của Traphaco khi tỷ lệ cổ tức tiền mặt tăng từ 30% lên 40% cho năm 2024 và duy trì tối thiểu 30% cho năm 2025.

Bà Đào Thuý Hà, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Traphaco đánh giá bối cảnh hiện nay đòi hỏi những nỗ lực đặc biệt, nhất là khi Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng 60% cho nhóm sản phẩm Đông dược cao cấp Premium, thông qua mở rộng thị trường và chiến dịch thương hiệu bài bản; Tăng trưởng gần 50% cho nhóm Tân dược chất lượng cao, bằng cách mở rộng danh mục thuốc tương đương sinh học, first generic, đẩy mạnh các sản phẩm chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp gần 60 năm tuổi sẽ mở rộng độ phủ tại các chuỗi nhà thuốc lớn và hệ thống phân phối truyền thống, đồng thời khai thác kênh FMCG cho Trà thảo dược Boganic.

Công ty cũng đầu tư chiều sâu cho kênh ETC (thuốc kê đơn), với lực lượng bán hàng chuyên môn cao và chiến lược thầu chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo Traphaco

Đại hội cổ đông Sabeco, doanh nghiệp có 36% vốn góp của SCIC, cũng thể hiện tinh thần "vượt ngàn chông gai" với kế hoạch doanh thu 44.8191 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.835 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, tăng lần lượt 9% và 8% so với thực hiện trong năm 2024. Sở dĩ nói chông gai bởi thị trường tiêu dùng bia trong 3 năm gần đây phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ sự thay đổi về thuế, về các quy định áp dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông và cả tâm lý thắt chặt chi tiêu do khó khăn về kinh tế.

Thực tế, kể từ năm 2018 tới năm 2024, SABECO đã duy trì sự mở rộng cả doanh thu và lợi nhuận nhưng bị chững lại giai đoạn đại dịch. Công ty đã nỗ lực xoay chuyển để quay trở lại đà tăng trưởng trong năm 2024 với doanh thu tăng 4,6% lên 31.872 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 5,6% lên 4.495 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Traphaco năm 2025

Với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024, ĐHCĐ Sabeco đã đồng thuận nâng cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%, đồng thời duy trì cổ tức 50% trong năm 2025.

Thậm chí, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO còn kỳ vọng "Hy vọng SABECO đạt được kế hoạch đề ra và khi đã đạt kế hoạch đề ra, Công ty có cơ hội tăng mức cổ tức hấp dẫn hơn nữa cho cổ đông trong năm 2025".

Điều thú vị ở chỗ, dù liên tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn nhiều năm nhưng các doanh nghiệp vẫn sở hữu quỹ tiền mặt dồi dào. Chẳng hạn, tính tới ngày 31/12/2024, SABECO đang sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 21.043,74 tỷ đồng, chiếm hơn 62,9% tổng tài sản.

Vượt lên với tầm nhìn dài hạn

Là một trong những doanh nghiệp trong top dẫn đầu thị trường ở các lĩnh vực dược phẩm, bia rượu nước giải khát, điều gì thúc đẩy Traphaco, Sabeco liên tục đổi mới?

Ông Chung Ji Kwang, Chủ tịch Traphaco cho biết "Chúng tôi muốn Traphaco trở thành công ty dược phẩm dẫn đầu tại Việt Nam, về doanh thu, lợi nhuận và giá trị".

Đang ở ngôi vương về nhóm thuốc đông dược, việc Traphaco mạnh mẽ đa dạng hóa sang nhóm thuốc tân dược chất lượng cao đòi hỏi tầm nhìn dài hạn từ các cổ đông lớn, trong đó có SCIC trước các quyết sách tái cấu trúc và đầu tư dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực FMCG và thuốc chuyên khoa.

Lộ trình chuyển giao công nghệ 70 sản phẩm với Tập đoàn Deawoong (Hàn Quốc) đang được Traphaco thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, Công ty đã thành lập Ban dự án EU-GMP, chuẩn bị sẵn nguồn lực về tài chính để đầu tư nhà máy mới.

Mục tiêu đầu tư và đạt chứng nhận GMP-EU trong tương lai được Traphaco nhìn nhận là chiến lược buộc phải làm và không thể trì hoãn. Gia nhập "đấu trường" này không chỉ nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường nội địa mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia phát triển – nơi yêu cầu chất lượng sản phẩm ở mức khắt khe.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO

Hành động có phần khác hơn nhưng cũng hướng về mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, đề cao tốc độ, SABECO lại tìm kiếm các cơ hội tiềm năng để mua bán – sáp nhập nếu dự án có tính khả thi, mang lại hiệu quả dài hạn và được định giá hợp lý.

Cụ thể, Công ty đã mua 2.016.800 cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây trong tháng 11/2024, nâng sở hữu lên 84,46% vốn điều lệ; mua 37.814.900 cổ phiếu CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn – Bình Tây để nâng sở hữu từ 21,8% lên 65% vốn điều lệ.

Việc SABECO mua Sabibeco theo phân tích của lãnh đạo doanh nghiệp, mang lại ba lợi ích lớn bao gồm: Thứ nhất, Công ty có thể gia tăng sản lượng về lon bia khi mà Sabibeco đang sở hữu năng lực sản xuất lớn. Khi sáp nhập, phần lớn sẽ tối ưu hoá sản lượng về lon để đáp ứng thị trường Việt Nam khi người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm lon bia khi mà Sabibeco sở hữu 6 nhà máy với vị trí chiến lược, năng lực sản xuất lon lớn;

Thứ hai, việc chuyển từ công ty liên kết sang công ty con giúp SABECO cải thiện biên lợi nhuận; và cuối cùng, Sabibeco sở hữu nhiều thương hiệu bình dân như Sagota, vì vậy sẽ giúp đa dạng hoá các dòng sản phẩm của SABECO".

Trong vai trò cổ đông lớn và mang tư duy đầu tư hiệu quả, SCIC đã đồng hành với các định hướng mới của Sabeco. Xa hơn, TCT còn chia sẻ đề xuất của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý về việc áp dụng lộ trình hợp lý đối với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, để vừa đáp ứng mục tiêu ngân sách của Nhà nước, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững dài hạn cho ngành. Đồng thời, cân nhắc trong bối cảnh các cú sốc bên ngoài như thuế quan.

Với các biến động kinh tế trong và ngoài nước, thị trường tiêu dùng nội địa Việt Nam phát triển ngày càng cạnh tranh song vẫn có tiềm năng lớn. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có vốn góp của SCIC, có bề dày hoạt động, sản phẩm chất lượng và thương hiệu uy tín như Traphaco, Sabeco. Tạo dựng vị thế vững chắc tại Việt Nam bằng cách đổi mới, đề cao hệ giá trị chất lượng, giữ vững thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm mạnh, sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp gia tăng hiệu quả hoạt động, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông, trong đó có cổ đông SCIC.