Diễn biến mới tại công ty cho thuê điện Green Future

31-12-2025 - 14:45 PM | Thị trường chứng khoán

Green Future tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng đồng thời loại bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future ngày 29/12/2025 công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp với việc điều chỉnh vốn điều lệ.

Theo đó, Green Future tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng. Toàn bộ đều là nguồn vốn tư nhân.

Cùng với việc tăng vốn, Green Future giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 61 ngành nghề còn 36 ngành nghề. Một số ngành nghề bị loại bỏ như: Đại lý du lịch; Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Xuất bản phần mềm; Lập trình máy vi tính...

Biến động mới tại công ty cho thuê xe do Phạm Nhật Minh Hoàng làm CEO - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Green Future hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê xe có động cơ. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000), con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Green Future tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF, thành lập vào tháng 7/2024 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thời điểm sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 180 tỷ đồng (90% vốn), ông Nguyễn Đức Minh góp 200 triệu đồng (0,1% vốn) và ông Phạm Khắc Phương góp 19,8 tỷ đồng (9,9% vốn).

Từ tháng 3/2025, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future như hiện tại. Kể từ tháng 2 đến tháng 12/2025, công ty nhiều lần tăng vốn điều lệ.

Thời gian đầu, Green Future tập trung kinh doanh ô tô điện VinFast và dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đến tháng 1/2025, công ty mở rộng sang cho thuê xe đã qua sử dụng, tập trung vào dòng sản phẩm thuần điện của VinFast.

Từ tháng 5/2025, doanh nghiệp ra mắt dịch vụ cho thuê xe điện VinFast đón dâu, giá dao động 1,26-7,19 triệu đồng. Một tháng sau, Green Future tiếp tục ra mắt dịch vụ đưa đón sân bay cao cấp GF VIP bằng xe điện VinFast, hiện đã triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài và sân bay Đà Nẵng.

