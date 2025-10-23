Diễn biến mới về các khu đất mà Trungnam Group đề xuất để thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Tổ công tác theo Quyết định 1970 (Tổ công tác 1970) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM liên quan đến quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư.

Tổ công tác đánh giá có 3 khu đất đủ điều kiện chi trả cho chủ đầu tư đã được xác định tại hợp đồng BT ký năm 2016 gồm Lô C8A và khu A (Khu đô thị Nam thành phố, phường Tân Mỹ); khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp và khu đất 762 Bình Quới, phường Bình Quới.

Tổ cũng đề xuất UBND TPHCM chấp thuận bổ sung 2 khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục hợp đồng BT.

Theo tổ công tác, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được ký kết hợp đồng BT vào năm 2016. Trải qua nhiều thay đổi về quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phương thức thanh toán còn nhiều quan điểm khác nhau.

Một quan điểm chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền.

Một quan điểm khác về việc thanh toán thực hiện bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá. Nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệch giữa giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này.

Tổ công tác cho rằng, đây là nguyên nhân gốc rễ vì sao dự án chưa được giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc về phương án thanh toán hợp đồng BT trong nhiều năm qua.

Tổ công tác 1970 nhận thấy quan điểm chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền là không phù hợp với các quy định đã được Chính phủ ban hành và chưa tương đồng với nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, việc chỉ thanh toán 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký không mang lại hiệu quả, lợi ích cao hơn về kinh tế xã hội; tiềm ẩn rủi ro khiếu kiện, tranh chấp hợp đồng đã ký với nhà đầu tư, dẫn đến không thể hoàn thành công trình theo tiến độ, nguy cơ lãng phí.

Do đó, Tổ công tác cho rằng dự án phải thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá. Nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệch giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này. Cùng với đó, cần điều chỉnh thay thế các quỹ đất không đủ điều kiện thanh toán.

Dự kiến giá trị 5 khu đất thanh toán cho chủ đầu tư đạt 8.099 tỷ đồng, chiếm hơn 81% giá trị dự án BT khi chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư và các khu đất chưa điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch. Giá trị tạm tính các khu đất trên cũng chưa bao gồm 4,2ha đất phường Phước Long.



