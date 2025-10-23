Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng

23-10-2025 - 06:58 AM | Bất động sản

Dự án hơn 130 ha - Vinhomes Đan Phượng - của Vingroup đang ghi nhận tiến độ thi công vượt trội, nhiều hạng mục đã dần lộ diện, dự kiến giá bán thấp tầng từ 19 tỷ đồng/căn.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án Vinhomes Đan Phượng (Vinhomes Wonder City) nằm trên địa bàn các xã Tân Hội, Liên Trung, Tân Lập và Liên Hà (huyện Đan Phượng cũ), có tổng mức đầu tư khoảng 18.400 tỷ đồng. Dự án có hơn 2.300 căn thấp tầng, 4 tòa chung cư cùng hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 2.

Hiện đường đến dự án còn nhiều khó khăn do phải đi vòng qua đường quốc lộ 32. Nhưng dự kiến trong năm sau, đường Tây Thăng Long rộng 60 m sẽ thông xe, kết nối trực tiếp dự án với trung tâm hành chính mới phía Tây Hà Nội. Khi đó, thời gian di chuyển tới hồ Tây chỉ còn 15 phút. Bên cạnh đó, dự kiến tuyến Metro số 4 Mê Linh – Liên Hà sẽ có nhà ga trung tâm nằm ngay trong khu đô thị.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 3.

Hơn thế nữa, dự án nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc, gồm 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4), 4 cây cầu huyết mạch (Cầu Thượng Cát, Cầu Hồng Hà, Cầu Thăng Long, Cầu Nhật Tân), dễ dàng di chuyển tới các vùng công nghiệp, kinh tế trọng điểm của Phú Thọ, Bắc Ninh…

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 4.

Điểm nhấn nổi bật của Vinhomes Đan Phượng là công viên trung tâm rộng 18ha, tích hợp hồ điều hòa, quảng trường sự kiện và tổ hợp bể bơi lên tới 7.000m². Ngoài ra, dự án còn quy hoạch 4 công viên vệ tinh với tổng diện tích cây xanh và mặt nước khoảng 25ha, chiếm gần 20% diện tích toàn khu. Hiện các hạng mục cảnh quan tại các công viên đã cơ bản hình thành, chủ đầu tư đang tiếp tục thi công hoàn thiện hạ tầng và cây xanh.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 5.

Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu thể thao, khu vui chơi và sân thi đấu đạt chuẩn Olympic, trung tâm thương mại đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 6.

Trên công trường, hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thiện, các tuyến đường nội khu được rải thảm nhựa, cảnh quan đang dần hình thành. Chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực và thiết bị để bảo đảm tiến độ bàn giao đúng kế hoạch.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 7.

Tại phân khu Hừng Đông, nhiều dãy nhà đã hoàn thiện phần thô, hệ thống đường nội khu cơ bản hoàn tất, diện mạo khu đô thị dần hiện rõ. Đáng chú ý, 90% sản phẩm tại phân khu này đã được giao dịch thành công ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 8.

Ở phân khu Bình Minh, chủ đầu tư đã hoàn tất san nền, chia lô và đang triển khai xây dựng. Phân khu này đã được mở bán từ tháng 4, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 9.

Biệt thự đơn lập là dòng sản phẩm cao cấp nhất, mang tính riêng tư và đẳng cấp, có giá từ 70 tỷ đồng/căn. Biệt thự song lập có giá từ 52 tỷ đồng/căn, còn shophouse được chào bán từ 25 tỷ đồng/căn. Riêng nhà liền kề, với diện tích 72–120m², có giá từ 19 tỷ đồng/căn.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 10.

Theo kế hoạch, Vinhomes Đan Phượng sẽ hoàn thiện thi công vào tháng 6/2030 và bắt đầu vận hành từ đầu năm 2031. Dự án sẽ gồm đầy đủ loại hình sản phẩm như biệt thự, liền kề, chung cư, văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại.

Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng- Ảnh 11.

Với quy hoạch đồng bộ, không gian xanh rộng lớn cùng tiến độ thi công ấn tượng, Vinhomes Đan Phượng hứa hẹn trở thành đô thị kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, góp phần định hình diện mạo phát triển mới cho khu vực.

 Toàn cảnh khu vực được đề xuất xây tuyến đường nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nằm trong dự án lấn biển gần 10 tỷ USD của Vinhomes

Bài và ảnh: Văn Đoan

