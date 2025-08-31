Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mưa dông ở miền Bắc, miền Trung

31-08-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Dự báo hôm nay (31/8), mưa lớn còn xuất hiện theo từng cơn ở trung du, vùng núi Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Trong hai ngày 1-2/9, mưa còn xuất hiện rải rác nhưng tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa xuất hiện theo đợt với lượng mưa cả ngày phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày ít mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 28-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo ngày mai (1/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Ngày 2/9, miền Bắc mưa vào sáng sớm, sau đó trời nắng gián đoạn, phù hợp các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Hà Nội ngày 1/9 có mưa rải rác với xác suất mưa từ 60-70%. Ngày 2/9, mưa xuất hiện vào sáng sớm với xác suất 60-70%, sau đó ít mưa.

Diễn biến mưa dông ở miền Bắc, miền Trung- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rải rác, cục bộ có mưa rất to trong ngày hôm nay (31/8). Ảnh: Quốc Nam.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ ít mưa vào ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

