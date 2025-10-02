Điện Kremlin giải thích lý do Tổng thống Putin tránh xa mạng xã hội

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-10-2025 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin không có ý định tham gia mạng xã hội ngoài các kênh thông tin chính thức của chính phủ.

Theo RT ngày 30/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Tổng thống chỉ “hiện diện trên mạng xã hội” thông qua các kênh chính thức của Điện Kremlin và không có ý định tham gia trực tiếp, bởi “như ông đã nhiều lần nói, đó không phải là sở thích của ông”, ông Peskov giải thích.

Ông cũng cho biết thêm, các nhân viên Điện Kremlin thường xuyên “chuẩn bị bản tóm tắt và báo cáo về những chủ đề nóng” để Tổng thống nắm bắt tình hình trên mạng xã hội. Ngoài ra, “gia đình và bạn bè cũng chia sẻ, kể lại mọi chuyện cho ông”.

Các trang web chính thức của Điện Kremlin, nơi đăng tải tin tức hằng ngày về công việc của Tổng thống Nga, hiện có mặt trên Max, Telegram, VKontakte, Rutube và YouTube.

Trước đó, năm 2017, ông Putin từng nói lịch trình làm việc không cho phép ông dành thời gian cho mạng xã hội. Ông nhấn mạnh, thời gian rảnh nên dành cho tập thể dục và những hoạt động giúp thư giãn.

“Tôi sắp xếp lịch trình của mình sao cho có thời gian cho sự phát triển sáng tạo, như nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện với bạn bè”, Tổng thống Nga chia sẻ. “Nếu không dành được thời gian cho những điều này, bạn sẽ chẳng còn thời gian cho bất cứ việc gì khác”.

