Diện mạo mới được thay đổi sau 13 năm của Dh Foods có gì?

Dh Foods vừa công bố về nhận diện thương hiệu mới, thông qua việc cải tiến thiết kế logo, màu sắc, bao bì sản phẩm…. Theo Dh Foods, bộ nhận diện thương hiệu mới này là thành quả sáng tạo của doanh nghiệp dựa trên những kiến thức sau 13 năm đi khắp nơi liên tục học hỏi, nghiên cứu cách các doanh nghiệp thế giới làm thương hiệu.

Quyết định thay đổi này không phải nhất thời hay vì lâu quá thì sẽ đổi, mà nó đến từ nhu cầu của thị trường và tệp khách hàng mới, cũng như chiến lược kinh doanh mới của Dh Foods.

Doanh nghiệp cũng hy vọng rằng, sau khi "phá bỏ các giới hạn" của bộ nhận diện thương hiệu cũ, Dh Foods sẽ đi nhanh hơn và xa hơn nữa. Như trở thành một phần trong căn bếp của các gia đình trên khắp thế giới, chứ không bó hẹp tại Việt Nam.

13 năm thăng trầm của thương hiệu Dh Foods

Trong kinh doanh, nếu không tiến là lùi, sẽ không có chuyện đứng im một chỗ.

Với ý tưởng giới thiệu những gia vị đặc sản địa phương ở Việt Nam đến với càng nhiều người tiêu dùng càng tốt. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, sản phẩm của Dh Foods mang đậm tính vùng miền, nên tạo được sự khác biệt so với các đối thủ trong ngành.

Dh Foods khởi đầu với mục tiêu là tôn vinh và nâng tầm gia vị đặc sản Việt

Ban đầu, chiến lược "đi ngách" này của Dh Foods đã tỏ ra hiệu quả, khi các sản phẩm của họ vẫn chen được một chân vào thị trường gia vị Việt vốn đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, khi công ty ngày càng phát triển, định vị thương hiệu ban đầu này lại trở thành vật cản.

Gia vị đặc sản vùng miền dù ngon nhưng cũng có một số hạn chế và không dễ mở rộng phân khúc người tiêu dùng, đặc biệt là tệp khách hàng trẻ hoặc khách hàng nước ngoài.

CEO Nguyễn Trung Dũng chia sẻ

Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo để sản phẩm của công ty trở nên tươi mới cũng như dễ tiếp cận người dùng mới hơn, thì Nhà sáng lập Nguyễn Trung Dũng đã "va" phải Xốt Phô Mai và Xốt Trứng Muối rất ngon ở một nhà hàng, trong khi đi ăn với nhân viên. Ý tưởng về dòng sản phẩm mới với các loại nước xốt đại chúng của Dh Foods đã bắt đầu từ đó.

May mắn, theo chia sẻ từ CEO Nguyễn Trung Dũng, khi đi chào hàng những sản phẩm xốt mới với các hệ thống siêu thị, tất cả đều rất hoan nghênh. Đầu tiên là vì uy tín sẵn có của thương hiệu, thứ hai là sản phẩm mới này đang theo xu hướng của thị trường F&B.

Các dòng sản phẩm Xốt chấm của Dh Foods luôn đi theo thị hiếu của người tiêu dùng

Thực tế chứng minh, lựa chọn của Dh Foods và các chuỗi siêu thị là sáng suốt, khi Xốt Phô Mai hay Xốt Trứng Muốn sau khi lên kệ được tiêu thụ mạnh và liên tục cháy hàng.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Dũng, cú chuyển mình đến đúng lúc đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn sinh khí. Tuy nhiên, tham vọng của Dh Foods vẫn luôn là chinh phục khách hàng đủ mọi lứa tuổi và trên mọi quốc gia, nên đội ngũ muốn "thừa thắng xông lên", tranh thủ cơ hội nhiều nhất có thể.

Theo đó, Dh Foods đã đào sâu vào dòng sản phẩm xốt theo concept mới này và ra mắt thêm Xốt Thái Sả Tắc, Xốt BBQ, Xốt Tiêu Đen…

Với định hướng chiến lược kinh doanh cùng những tệp khách hàng mới, sau 13 năm phát triển, thay "chiếc áo mới" là điều Dh Foods nên làm. "Chiếc áo mới" sẽ kèm diện mạo mới và hành trình mới to lớn – hứng khởi hơn.

"Hay nói một cách hình tượng: sau một thời gian tập chạy xe trong được làng nay công ty vững vàng hơn để đi xa lộ. Đường lớn thì có nhiều cơ hội để đi nhanh - đi xa nhưng thách thức cũng nhiều hơn", ông Nguyễn Trung Dũng bày tỏ.

Giống và khác của bộ nhận diện thương hiệu mới so với cũ

Bây giờ, định hướng sản phẩm của Dh Foods sẽ không chỉ bó hẹp ở "Gia vị đặc sản vùng miền" mà mở rộng hơn là "Gia vị đặc sản sạch". Tuy nhiên, hai tiêu chí "không màu tổng hợp, không chất bảo quản" vẫn sẽ tiếp tục là kim chỉ nam của công ty như ngày đầu ra mắt.

Bên cạnh đó, Dh Foods vẫn giữ slogan "Tự hào gia vị Việt" và vẫn giữ sứ mệnh trở thành "Góc gia vị trong căn bếp thế giới". Khác biệt là từ nay Dh Foods sẽ có một hình ảnh mới "sáng tạo - trẻ trung - đáng tin cậy hơn".

Về logo: từ năm 2021, logo của Dh Foods đã không còn khung. Quyết định này là học hỏi từ thiết kế logo của những thương hiệu lớn trên thế giới. Nôm na là bỏ khung viền bên ngoài tương đương với việc doanh nghiệp sẽ không bị giới hạn khi phát triển thương hiệu, thị trường hay sản phẩm.

Còn về mặt thiết kế hay màu sắc, logo mới vẫn giống như ngày đầu, đề cao tính đơn giản. Đây cũng là cách Dh Foods thể hiện sự trân trọng của thương hiệu với các nguyên liệu tự nhiên an lành, cam kết sản phẩm không chất bảo quản.

Về bao bì: thiết kế bao bì mới của sản phẩm nổi bật và dễ đọc hơn phiên bản cũ, ngay cả khi nhìn từ xa; giúp độ nhận diện của sản phẩm tốt hơn, dù phải "chen vai thích cánh" với các đối thủ trên các quầy kệ siêu thị.

Tính cách và giá trị cốt lõi mà Dh Foods đang theo đuổi

Ngoài ra, để hỗ trợ bao bì sản phẩm có thiết kế đa dạng – bắt mắt hơn, ngoài màu xanh đậm chủ đạo, Dh Foods còn thêm các sắc độ xanh sáng hơn, cũng như bổ sung thêm màu vàng nâu thảo mộc và kem sữa. Những sắc màu mới của thương hiệu được lấy cảm hứng từ căn bếp gia đình ấm cúng truyền thống Việt Nam.

Với "chiếc áo mới" này, Dh Foods mong là hành trình của thương hiệu trong tương lai sẽ ngày càng hanh thông và nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra.