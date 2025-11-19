Điện thoại này đúng là “con ghẻ” của Samsung: Nếu chịu thay đổi 1 thứ, nó sẽ còn bán chạy hơn cả S25 Ultra

Dường như Samsung đã chốt xong đội hình Galaxy S26 của mình. Những tin đồn ban đầu về việc hãng sẽ "khai tử" dòng Plus để thay thế bằng phiên bản Edge siêu mỏng đã được chứng minh là sai, hoặc có lẽ Samsung đã "quay xe" vào phút chót sau khi nhìn thấy doanh số không mấy khả quan.

Dù thế nào đi nữa, Galaxy S26 Plus vẫn là mẫu máy sẽ ra mắt vào đầu năm sau và hiện tại người dùng đã thấy nó lộ diện hoàn toàn qua các thông tin rò rỉ.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, "người anh cả" Galaxy S26 Ultra vẫn là cái tên chiếm trọn mọi sự chú ý. Nhưng sự thật là giờ đây không ai còn quan tâm đến S26 Ultra.

Theo Phone Arena, mỗi năm, dòng Ultra lại gây thất vọng với tốc độ đổi mới chậm chạp và quyết định cố chấp giữ lại S Pen, một món phụ kiện mà ít ai đụng đến. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus lại lửng lơ ở vị trí "con thứ" đầy ngang trái: tiệm cận một chiếc flagship đích thực, nhưng luôn thiếu hụt một hoặc hai nâng cấp quan trọng.

Năm nay, điều đó cần phải thay đổi. Samsung cần làm cho Galaxy S26 Plus trở nên hoàn hảo ngay trong lần ra mắt này.

S26 Plus cần được trang bị màn hình chống lóa

Hẳn bạn đã biết Samsung là "ông trùm" thế giới về công nghệ hiển thị, cung cấp tấm nền cho hầu hết các flagship hàng đầu hiện nay.

Tuy nhiên, hãng lại giữ riêng một công nghệ đặc biệt cho bản thân mình, và cụ thể là chỉ dành cho một mẫu máy duy nhất. Đó là lớp phủ chống phản chiếu tuyệt vời, thứ vốn chỉ có trên các dòng Ultra (bắt đầu từ S24 Ultra).

Khi mà độ sáng màn hình điện thoại đã đạt đến đỉnh điểm cần thiết, đã đến lúc chúng ta bàn về khả năng hiển thị thực tế và vai trò to lớn của việc chống lóa.

Samsung thừa hiểu điều này, nhưng họ lại từ chối mang tính năng đó lên S26 Plus. Logic ngầm hiểu ở đây là tính năng độc quyền này sẽ lôi kéo người dùng mua bản Ultra đắt đỏ hơn. Nhưng thực tế, S26 Plus đâu phải là một chiếc điện thoại giá rẻ — nó vẫn là một flagship ngàn đô. Việc bổ sung nâng cấp này thực sự có thể lôi kéo người dùng iPhone chuyển sang mua điện thoại Samsung.

Một camera tele "ra ngô ra khoai"

Có thêm một vấn đề nữa với việc nhồi nhét thông số trên dòng Ultra. Hai camera zoom của Ultra nhìn thì đẹp trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng trong thực tế sử dụng, nó hơi thừa thãi.

Đồng ý là rất vui khi khoe khoang về việc sở hữu camera zoom tốt nhất, nhưng hãy thực tế một chút: nhiều người sẽ hoàn toàn hài lòng chỉ với một camera tele chất lượng cao kết hợp với crop (cắt) cảm biến. Hãy nhìn sang các siêu phẩm camera phone mới nhất từ Trung Quốc. Họ gần như đã đạt được sự đồng thuận chung: một camera tele 3X đến 4X với cảm biến lớn có thể mang lại 90% hiệu quả so với thiết lập camera kép.

S26 Plus hiện đã có camera 3X, nhưng Samsung đã không nâng cấp cảm biến trong nhiều năm nay. Đó là một cảm biến nhỏ bé cho chất lượng rất tệ trong điều kiện thiếu sáng.

Chúng ta đang rất cần một sự nâng cấp ở đây. Hãy giữ nguyên ống kính 3X, nhưng hãy cải thiện cảm biến. Có thể thêm khả năng chụp ảnh macro bằng ống kính tele. Một vài cải tiến nhỏ như vậy sẽ giúp nâng tầm S26 Plus lên một đẳng cấp mới. Suy cho cùng, một camera tele đáng tin cậy thay vì sự dư thừa của Ultra có lẽ lại hợp lý hơn.

Đã đến lúc tăng dung lượng pin

S26 Ultra phải hy sinh không gian pin để chứa S Pen, và bạn có thể thấy rõ điều đó trong bảng thông số kỹ thuật. Nếu Samsung nhất quyết giữ cây bút bên trong bản Ultra, thì được thôi, nhưng hãy bù đắp cho S26 Plus một viên pin khổng lồ.

Và làm ơn, đừng ngụy biện rằng các tính năng "tối ưu hóa AI" sẽ giải quyết được vấn đề.

Chúng ta đơn giản là cần một viên pin lớn hơn, mật độ năng lượng cao hơn để máy có thể trụ vững bất kể bạn sử dụng theo cách nào.

Và vâng, công nghệ pin silicon-carbon có vẻ là câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.

Camera selfie xịn sò hơn

Một phần lớn nội dung mạng xã hội được xây dựng xung quanh camera selfie, nên thật kỳ lạ khi nhiều mẫu điện thoại flagship vẫn coi camera selfie là thứ yếu.

Bạn dùng nó cho nhiều việc hơn là chỉ lướt mạng xã hội. Làm việc tại nhà ư? Chắc chắn bạn dùng nó để gọi video. Muốn chụp nhanh một tấm hình ở cửa hàng? Bạn dùng camera trước. Tụ tập nhóm bạn và không có ai chụp hộ? Bạn cần camera trước.

Tuy nhiên, Samsung vẫn cố chấp gắn bó với camera selfie có góc quá hẹp, không đủ thoải mái để lấy khung hình rộng hơn hoặc chụp một nhóm người. Và iPhone 17 vừa qua đã cho thấy dư địa đổi mới ở mảng này vẫn còn nhiều, với những thứ như cảm biến vuông cho phép bạn xoay ảnh selfie mà không cần xoay điện thoại. Samsung cần phải bắt kịp điều này.

Và tất nhiên, hãy có một nút chụp ảnh chuyên dụng

Ý kiến này có thể gây tranh cãi, nhưng thật vô lý khi hầu hết mọi người sử dụng máy ảnh nhiều lần mỗi ngày mà lại không có một nút bấm chuyên dụng. Trong khi đó, một thứ "ngách" như bút cảm ứng lại có chỗ đứng riêng trên S25 Ultra.

Có lẽ mọi chiếc điện thoại tự xưng là "camera phone" đều nên có nút chụp ảnh. Sau khi sử dụng iPhone trong vài năm qua, việc với tay tìm nút chụp để bắt trọn những khoảnh khắc ngẫu hứng đã trở thành phản xạ tự nhiên. Sẽ thật thiếu thốn khi không có nó trên hầu hết các điện thoại Android.

Điều quan trọng là chúng ta cần một cái nút. Không phải nút cảm ứng lực – thứ dường như gây phiền toái nhiều hơn là hữu ích, mà là một nút bấm vật lý có thể lập trình theo ý muốn người dùng.

Và đối với những tín đồ nhiếp ảnh, đó đơn giản là cách nhanh hơn để chụp ảnh, khiến quá trình chụp có cảm giác chủ đích hơn thay vì chỉ là những cú chạm vô hồn lên màn hình.