Diễn viên Tây du ký 1986 hội ngộ sau 40 năm

Tuy các nhân vật yêu nhền nhền chỉ xuất hiện trong một tập phim, nhưng sau gần 40 năm vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tác phẩm truyền hình kinh điển, nơi ngay cả những vai phụ cũng để lại dấu ấn sâu đậm.

Cuộc hội ngộ được khởi xướng bởi nhà thiết kế trang sức trẻ Long Tử Gia. Mẹ của anh là bà Diêu Gia, người từng đảm nhận vai nhện tinh đỏ trong phim. Biết mẹ luôn nhớ về quãng thời gian tham gia đoàn làm phim và mong muốn gặp lại các đồng nghiệp cũ, Long Tử Gia đã âm thầm liên hệ với những diễn viên năm xưa để tạo nên buổi đoàn tụ bất ngờ.

Sau nhiều lần hẹn hò, bốn diễn viên gồm Diêu Gia, Dương Túc, A Chi Thi Mã và Lưu Lâm đã có dịp gặp lại nhau tại Hàng Châu. Ba thành viên còn lại của nhóm vì nhiều lý do cá nhân không thể góp mặt trong cuộc hội ngộ lần này.

Bốn diễn viên trong buổi gặp mặt. (Ảnh: Chụp màn hình)

Để buổi gặp thêm ý nghĩa, Long Tử Gia còn chuẩn bị lại những bộ trang phục được sử dụng trong quá trình quay phim gần bốn thập kỷ trước. Khi khoác lên mình tạo hình quen thuộc và nhìn thấy những người bạn cũ, các nữ diễn viên không giấu được sự xúc động, ôm nhau bật khóc.

Dù đều đã bước sang tuổi trung niên, các nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái tươi tắn. Họ cùng tái hiện tạo hình yêu nhền nhện từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung của dàn diễn viên sau gần 40 năm.

Long Tử Gia (đứng giữa) tổ chức buổi gặp cho mẹ Diêu Gia và các đồng nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi rời màn ảnh, mỗi người có một ngã rẽ riêng. Diêu Gia chuyển sang làm công việc sản xuất phim phía sau hậu trường, trong khi một số diễn viên khác định cư ở nước ngoài hoặc trở về cuộc sống bình thường.

Tây du ký phiên bản 1986, do đạo diễn Dương Khiết thực hiện, được xem là một trong những bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Tác phẩm được quay trong khoảng 6 năm, với đoàn phim di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tìm bối cảnh tự nhiên phục vụ ghi hình trong điều kiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Bộ phim nhiều lần được phát lại trên truyền hình trong suốt gần bốn thập kỷ qua và vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều nhân vật, dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn vẫn trở thành những hình tượng quen thuộc nhờ tạo hình đặc sắc và lối diễn xuất giàu cá tính.



