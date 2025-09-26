Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách

26-09-2025 - 18:12 PM | Lifestyle

Dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng nam diễn viên Tử Chiến Trên Không vẫn bị đồn là không có nhà ở, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Trong bộ phim Tử Chiến Trên Không, nhân vật Hùng “sầu riêng”, hay còn gọi là Chuột, do nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc thủ vai đã mang lại nhiều tràng cười cho khán giả. Ông xuất hiện như một điểm nhấn hài hước, giúp giảm bớt sự căng thẳng của mạch phim vốn nặng nề, kịch tính. Bước sang tuổi ngoài 60, Tiểu Bảo Quốc không chỉ chinh phục khán giả bằng lối diễn dí dỏm mà còn gây bất ngờ khi ngoài đời lại là một “đại gia ngầm” của showbiz, sở hữu khối tài sản bất động sản đáng mơ ước.

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc mang đến nhiều tiếng cười cho người xem

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Ông xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, sau đó bén duyên với sân khấu hài và màn ảnh. Với khả năng tung hứng duyên dáng, lối diễn hóm hỉnh, tự nhiên, ông nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Sự nghiệp kéo dài hàng chục năm đã giúp ông xây dựng tên tuổi bền vững, nhưng ít ai ngờ rằng phía sau sân khấu, ông còn là người mát tay trong đầu tư bất động sản.

Chia sẻ về con đường trở thành “đại gia ngầm”, Tiểu Bảo Quốc kể lại cột mốc năm 2012. Khi ấy, ông tập tành mua đất ở Cần Giuộc (Long An) nhưng bị môi giới gạt, bán với giá gấp đôi thị trường. Cú sốc ấy khiến ông hụt hẫng, tưởng chừng trắng tay ở tuổi 50. May mắn thay, một người quen đã giúp ông phân lô và bán lại toàn bộ chỉ trong vòng một tháng. Số tiền thu được, ông gom mua một căn nhà nhỏ 12m², hai tầng lầu tại quận 8, TP.HCM, nơi ông cùng con trai sinh sống đến nay.

Từ đó, Tiểu Bảo Quốc rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá. Ông tham gia mua bán nhà đất nhiều lần, mỗi lần đều có lời. “Tôi đã mua bán năm căn nhà, giá trị tăng dần theo thời gian. Hiện tôi có ba căn, trong đó hai căn cho thuê, một căn để không. Ngoài ra, còn hai mảnh đất rộng 4.000m² và 4.500m² ở Long An. Sắp tới tôi sẽ bán bớt cho dễ quản lý,” ông tiết lộ.

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách- Ảnh 2.

Tính sơ, khối tài sản mà ông đang nắm giữ đã đủ để gọi là đại gia trong giới nghệ sĩ. Thế nhưng, hình ảnh thường thấy về Tiểu Bảo Quốc ngoài đời lại hoàn toàn trái ngược. Người ta quen nhìn thấy ông chạy chiếc xe máy cũ, đeo một chiếc túi đã sờn rách, ăn mặc giản dị đến mức đôi khi bị đồn đoán là khó khăn, không có nhà cửa. Trên mạng xã hội, không ít lần các clip TikTok, YouTube quay lại cảnh ông đi lại bình thường khiến khán giả cảm thương.

Trước những suy đoán ấy, Tiểu Bảo Quốc khẳng định: “Lâu nay tôi sống bình dị, không thích se sua. Đồ cũ mà còn dùng được thì tôi chẳng bao giờ bỏ. Tôi nghĩ giá trị con người không nằm ở chuyện mặc đồ mới hay cũ, quan trọng là thấy thoải mái, vừa vặn.” Quan điểm sống giản dị này khiến nhiều khán giả càng thêm quý mến ông.

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách- Ảnh 3.

Ngay cả khi đi họp báo Tử Chiến Trên Không, nam nghệ sĩ cũng đeo chiếc rúi sờn rách

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách- Ảnh 4.

Thường xuyên bị bắt gặp tự chạy xe máy đi sự kiện ở độ tuổi ngoài 60

Ở tuổi 62, Tiểu Bảo Quốc vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh, góp tiếng cười và năng lượng tích cực cho khán giả. Có thể nói, Tiểu Bảo Quốc chính là minh chứng cho câu nói “giàu có không nhất thiết phải phô trương”. Ông sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước, nhưng lại chọn sống giản dị. Đó cũng chính là nét duyên của một nghệ sĩ gắn bó lâu dài với khán giả, chân chất trên sân khấu và mộc mạc trong đời thường.

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách- Ảnh 5.

Nam nghệ sĩ ở hậu trường Tử Chiến Trên Không

Lễ tang nghệ sĩ Quý Bình: Xót xa cảnh mẹ nam diễn viên buồn bã, cúi chào từng khách đến viếng

Theo Mai Hân

