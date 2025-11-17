Giữa lúc những ồn ào liên quan vụ xô xát tại nhà chồng cũ vẫn chưa hạ nhiệt, Diệp Lâm Anh tiếp tục gây chú ý với một động thái mới trên trang cá nhân. Nữ người mẫu đã chia sẻ lại bài viết từ người anh được cho là bị vướng vào tình huống tương tác vật lý trong lúc hỗ trợ cô đến nhà chồng cũ.

Đi kèm bài chia sẻ, Diệp Lâm Anh viết status dài gửi lời xin lỗi chân thành đến người anh thân thiết. Cô bày tỏ suốt 4 tháng qua bản thân luôn day dứt vì đã khiến anh chịu ảnh hưởng tinh thần. Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cho biết nếu chồng cũ gửi lời xin lỗi thì sẽ sẵn sàng không truy cứu đơn hình sự.

"Dù anh không bao giờ giận thì em vẫn áy náy với anh suốt hơn 4 tháng qua. Em biết mình đã xin lỗi những trong lòng em vẫn muốn người đã hành hung anh phải có 1 lời xin lỗi. Nếu đã coi nhau là gia đình và muốn giải quyết êm đẹp nội bộ thì chẳng tiếc gì một lời xin lỗi khi nóng giận và làm sai như vậy. Nhưng họ đã không chọn hoà giải.

Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới tinh thần và cảm xúc của anh. Là điều em không muốn với bất kể ai. Kể cả gia đình hay bạn bè em cũng không hỏi ý kiến về việc này, em tự làm em tự chịu. Em chỉ mong pháp luật vào cuộc, giúp em tìm lại sự công bằng. Lời xin lỗi lúc này là quá muộn, nhưng nếu anh Đức dũng cảm nói lời xin lỗi với anh, em và thành thật đính chính thông tin thì em vẫn sẵn sàng không truy cứu đơn hình sự nữa".

Diệp Lâm Anh xin lỗi người anh bị "tương tác" trong lúc đi cùng cô đến nhà chồng cũ vào 4 tháng trước, đồng thời khẳng định nếu Đức Phạm xin lỗi và đính chính thì sẽ không truy cứu tiếp

Vào sáng 13/11, Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân cho biết theo thoả thuận, anh được đón con gái về nhà chơi 4 ngày trong tháng. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2025, khi con gái chưa muốn về bên ngoại nên anh đã chủ động liên lạc để mong con được chơi cùng em trai thêm 1 ngày. Diệp Lâm Anh không đồng ý và còn doạ sẽ khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Đến tối hôm đó, Đức Phạm cho biết Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng 8-9 người, những người này liên tục dùng điện thoại quay video gia đình anh.

Đức Phạm không đồng ý với hành động quay chụp này, vì thế cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nam doanh nhân cho biết hành động lao vào đối phương xuất phát từ mục đích bảo vệ bố. Sau đó, Diệp Lâm Anh có ra phường trình báo nhưng vì vụ việc quá nhỏ nên không thụ lý, để gia đình tự giải quyết. Đức Phạm khẳng định anh có bằng chứng, sẵn sàng cung cấp thêm nếu sự việc chưa dừng lại.

Hình ảnh hỗn loạn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Đến tối cùng ngày, Diệp Lâm Anh lên tiếng đáp trả. Cô cho biết ngày xảy ra vụ việc, cô đang trên đường đi làm và nhờ người hỗ trợ liên hệ để báo với gia đình Đức Phạm đưa con gái về học thêm với gia sư nhưng chồng cũ không đồng ý.

"Tôi có liên hệ lại với anh Đức, thông báo cô gia sư đang trên đường tới rồi, hãy cho con về để sinh hoạt theo đúng lịch học, không để sát giờ thay đổi sẽ tội cho cô gia sư, cũng như tạo ra thói quen xấu cho bé. Anh Đức trả lời không cho về rồi cúp máy, sau đó tôi gọi lại nói: nếu anh không chở con về thì tôi qua đón chứ không muốn để con sinh hoạt vô tổ chức, cũng như trễ hẹn với cô giáo. Đó là điều một đứa trẻ đang ở tuổi đi học không nên làm", Diệp Lâm Anh cho biết.

Về chuyện kéo 8 - 9 người đến nhà chồng cũ, Diệp Lâm Anh giải thích: "Chiếc xe tôi tới nhà anh Đức là Viloran, không thể chở 8-9 người ùa xuống như lời anh Đức kể. Tới nơi tôi thấy bố mẹ anh Đức đang đứng sẵn trước cửa. 2 phút sau, anh Đức bước ra nói chuyện to tiếng, chỉ mặt những người đi cạnh tôi, và hỏi mấy đứa này là đứa nào, tôi có trả lời rõ ràng là nhân viên đi cùng tôi".

Trong bài viết, cựu người mẫu khẳng định việc đón con gái đi học nhiều lần bị gây khó dễ, dù bản án đã quy định cô là người nuôi con. Vì lo ngại quyền lợi của con bị ảnh hưởng, cô yêu cầu nhân viên quay lại sự việc để làm bằng chứng làm việc với luật sư. Diệp Lâm Anh cho biết sau khi sự việc diễn ra, cô không cần Đức Phạm hay gia đình anh bồi thường chiếc điện thoại bị đập, chỉ mong một lời xin lỗi vì hành động nóng nảy.