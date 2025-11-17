Điều chỉnh mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội người dân cần biết

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 32/2025/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2024/TT-BXD, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính "nút thắt" lâu nay của chính sách nhà ở xã hội.



Nội dung đáng chú ý của Thông tư 32 là sửa đổi Điều 6 và Điều 8 của Thông tư 05, qua đó phân định lại hệ thống biểu mẫu dùng để chứng minh đối tượng và xác nhận điều kiện thu nhập khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thay đổi về đối tượng và mẫu giấy tờ chứng minh

Trước đây, theo Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BXD, các đối tượng thuộc khoản 5, 6, 8, 9, 10 và 11 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 đều sử dụng chung Mẫu số 01 để chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, Thông tư 32/2025/TT-BXD đã điều chỉnh, phân tách rõ nhóm đối tượng và mẫu biểu áp dụng. Cụ thể, Mẫu số 01 được sử dụng cho các đối tượng quy định tại khoản 9, 10, 11 và khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023 (trường hợp không có hợp đồng lao động, không hưởng lương hưu). Đồng thời, Thông tư 32/2025/TT-BXD bổ sung thêm Mẫu số 01a, áp dụng cho các đối tượng tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở 2023, trừ trường hợp khoản 5 nêu trên.

Sửa đổi quy định về chứng minh điều kiện thu nhập

Trước đây, theo Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-BXD, việc chứng minh điều kiện thu nhập được thực hiện thông qua Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05, tùy thuộc vào việc người làm hồ sơ có hay không có hợp đồng lao động.

Ảnh minh họa

Tại Thông tư 32/2025/TT-BXD, quy định này được sửa đổi rõ ràng hơn về đối tượng áp dụng từng mẫu biểu. Cụ thể:

Mẫu số 01a tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, áp dụng cho các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 8 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023 không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023.

Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023 không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

Trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đã kết hôn thì vợ hoặc chồng của người đó cũng phải kê khai mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập theo Mẫu số 01a hoặc Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 32 đồng thời bổ sung Khoản 2a vào Điều 8, quy định chi tiết thẩm quyền xác nhận thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu. Theo đó, người nghỉ hưu có thể xin xác nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi chi trả lương hưu hoặc UBND cấp xã nơi cư trú.

Hướng dẫn xác nhận thu nhập với lao động tự do

Cùng với việc ban hành Mẫu 01a, Thông tư 32 cũng tái cấu trúc các biểu mẫu chứng minh điều kiện thu nhập.

Cụ thể: Mẫu 01a áp dụng cho người thu nhập thấp có quan hệ lao động, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức (khoản 5, 6, 8 Điều 76); Mẫu 04 (thay thế) dành riêng cho đối tượng thuộc lực lượng vũ trang; Mẫu 05 (thay thế) áp dụng cho nhóm lao động tự do.

Bên cạnh đó, Thông tư 32 yêu cầu: nếu người đứng đơn đã kết hôn, vợ hoặc chồng cũng phải kê khai thu nhập theo mẫu tương ứng. Quy định này đảm bảo việc xét duyệt dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình, tránh tình trạng kê khai thiếu hoặc "lách luật".

Ngoài ra, tất cả các biểu mẫu (01, 01a, 02, 03, 04, 05) sau khi sửa đổi đều có thời hạn sử dụng 6 tháng, giúp thông tin trong hồ sơ luôn cập nhật, sát thực tế.



